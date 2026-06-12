Hurricanes jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusel

Vegas läks kohtumist juhtima, kui Pavel Dorofejev realiseeris avakolmandikul arvulise ülekaalu. Carolina vastas aga nelja järjestikuse väravaga. Viigivärava lõi kapten Jordan Staal, kes skooris finaalseerias juba viiendas järjestikuses mängus.

Staalist sai esimene mängija pärast legendaarset Jean Beliveau'd, kes on Stanley karikafinaali esimeses viies kohtumises värava visanud. Beliveau saavutas sama tähise 1956. aastal Montreal Canadiensi ridades.

Teisel kolmandikul viis Andrei Svetšnikov Carolina arvulisest ülekaalust juhtima. Kolmanda perioodi keskel vormistas Svetšnikov oma õhtu teise tabamuse. Soomlane Sebastian Aho viskas finaalseeria oma esimese värava.

Vegas suutis Pavel Dorofejevi teise värava abil küll vahet vähendada, kuid lähemale enam ei jõutud. Carolina väravas tegi Brandon Bussi 23 tõrjet.

"Neljas võit on alati kõige raskem. Peame leidma viisi, kuidas see ära võtta," ütles Staal pärast kohtumist.

Vegas sai lisaks ka halva uudise, kui ründaja William Karlsson vigastas teisel kolmandikul kätt ning rohkem jääle ei naasnud. Peatreener John Tortorella hinnangul ei pruugi rootslane finaalseerias enam mängida.

Kuues finaalmäng peetakse pühapäeval Las Vegases. Hurricanes vajab Stanley karika võitmiseks veel ühte võitu. Carolina tuli viimati NHL-i meistriks 2006. aastal, Vegas võitis oma seni ainsa tiitli 2023. aastal.