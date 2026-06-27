Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

USA-s Memphises sündinud, kuid Leedus üles kasvanud Ignatavicius maandus Florida klubisse 40. valikuna. Ta on Darius Kasparaitise ja Dainius Zubruse järel alles kolmas leedulane, kes NHL-i draft'is osutunud valituks. Kasparaitis valiti 1992. ja Zubrus 1996. aastal.

Ignatavicius alustas hokitreeningutega Leedus ning kolis 12-aastasena Šveitsi, kus hakkas mängima Genfi Servette'i akadeemias. Ta debüteeris 2022. aastal 14-aastasena Leedu U-18 koondises ja esindas möödunud aastal esmakordselt täiskasvanute rahvuskoondist.

Leedu Delfi sõnul mängib Ignatavicius eeldatavasti veel ühe hooaja Šveitsis ja siirdub seejärel ookeani taha. Samas lisati, et lõppotsuse langetab Panthers.