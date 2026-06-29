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Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

Jäähoki
Jaan Mölder
Jaan Mölder Autor/allikas: Andres Putting
Jäähoki

Eesti Jäähokiliidu juhatuse liige ja alaliidu endine president Jaan Mölder kinnitati rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) presidendi kandidaadiks.

Jaan Mölder oli Eesti Jäähokiliidu president aastatel 2011–2014. Pärast ametiaja lõppu on ta jätkanud alaliidu juhatuse liikmena, vastutades rahvusvaheliste suhete ja meditsiinivaldkonna eest. Alates 2012. aastast kuulub Mölder ka IIHF-i meditsiinikomiteesse.

"Jäähoki on olnud mulle südamelähedane spordiala üle 14 aasta. Selle aja jooksul olen saanud lähedalt näha, kuidas rahvusvaheline föderatsioon toimib, millised on liikmesriikide ootused ja milline võiks olla minu panus selle juhtimisse. Otsus kandideerida ei sündinud üleöö, vaid kasvas välja senisest tööst nii Eesti Jäähokiliidus kui IIHF-is. Usun, et mul on selleks rolliks vajalikud teadmised, kogemus ja oskused," rääkis Mölder.

Mölderi sõnul on rahvusvahelisel tasandil kandideerimine oluline ka Eesti jäähoki jaoks. "Iga riigi esindaja, kes panustab rahvusvahelise organisatsiooni juhtimisse või selle töösse, aitab tugevdada ka oma riigi positsiooni ja spordiala arengut. Rahvusvaheline kogemus, teadmised ja suhted tulevad kindlasti kasuks ka Eesti jääspordi edendamisel," lisas ta.

IIHF-i president valitakse 2. oktoobril Tenerifel toimuval kongressil. Presidendi valivad hääletusel föderatsiooni liikmesriigid. "Konkurents on loomulikult tihe. Nüüd seisab ees aktiivne kampaania, mille käigus tuleb oma vaateid ja eesmärke liikmesorganisatsioonidele tutvustada," lisas Mölder.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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