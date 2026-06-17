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Tortorella ei jätka Vegas Golden Knightsi peatreenerina

Jäähoki
John Tortorella
John Tortorella Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Põhja-Ameerika jäähokiliiga (NHL) klubi Vegas Golden Knights teatas, et John Tortorella ei jätka peatreeneri ametikohal järgmisel hooajal.

67-aastane Tortorella asus Vegase peatreeneriks tänavu 29. märtsil, kui tuli Bruce Cassidy asemele. Tema käe all lõpetas Golden Knights põhihooaja kaheksa viimast mängu seitsme võidu ja ühe lisaajakaotusega ning jõudis seejärel Stanley karikafinaali, kus jäädi kuue mängu järel alla Carolina Hurricanesile.

"Kui Tortorella Vegasesse tõime, vajasime hooaja otsustavas kohas kiiret abi. Tema kogemused ja juhiomadused andsid klubile vajaliku tõuke, mis aitasid meil jõuda Stanley karikafinaali," sõnas Golden Knightsi peadirektor Kelly McCrimmon.

Tortorella on NHL-is peatreenerina töötanud 24 hooaega. Karjääri jooksul on ta olnud peatreener Tampa Bay Lightningus, New York Rangersis, Vancouver Canucksis, Columbus Blue Jacketsis ja Philadelphia Flyersis.  Tema nimele on kogunenud 777 võitu ning 2004. aastal viis ta Tampa Bay Stanley karika võiduni.

Golden Knightsi ründaja Jack Eichel sõnul jättis Tortorella meeskonnale tugeva jälje. "Ta mõjutas meie meeskonda väga palju. Oli au tema käe all mängida ning arvan, et kogu meeskond tunneb samamoodi," ütles Eichel. 

Ka pärast Stanley karikafinaali kaotust ei soovinud Tortorella oma tulevikuplaane kommenteerida..

Ründaja Tomaš Hertl sõnul tõi Tortorella meeskonda uue energia ning oskas mängijaid motiveerida. Hertli hinnangul oli Tortorella mängijate seas hinnatud. 

Golden Knights on nüüd üks kolmest NHL-i klubist, kellel puudub hetkel peatreener. Lisaks Golden Knightsile otsivad uut juhendajat ka Edmonton Oilers ja Toronto Maple Leafs.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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