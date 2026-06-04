Suri Chelsea legend Bobby Tambling

Tamblingut peetakse üheks Chelsea ajaloo suurimaks mängijaks ning tema nimi kuulub jätkuvalt klubi legendide hulka.

"Tema soojus, tarkus, huumorimeel ja armastus jäävad meiega alatiseks," kirjutas klubi.

Pärast mängijakarjääri lõppu tegutses Tambling treenerina mitme Iirimaa klubi juures. Üks neist oli Crosshaven AFC, kes meenutas teda soojade sõnadega.

Tambling esindas Chelsea't aastatel 1959-1970 ning lõi klubi eest 202 väravat. Tema rekord püsis üle nelja aastakümne, kuni selle ületas 2013. aastal Chelsea legend Frank Lampard.

Kolmapäeval suri 84 aasta vanuselt Chelsea endine ründaja Bobby Tambling, kes oli pikka aega klubi kõigi aegade resultatiivseim mängija.

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