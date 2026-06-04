Eesti jalgpallitreener nimetati Ungari kõrgliigatiimi pealikuks

Viimati Poola kõrgliigaklubi Lublini Motori abitreener olnud Remmel on töötanud varem Itaalias, Küprosel, Horvaatias ja Soomes. Lissaboni ülikoolis jalgpalliharidust omandanud Remmel on põhjanaabrite juures olnud näiteks HIFK-i pealik ning Espoo Honka abiline, samuti töötas ta paar aastat Soome U-21 koondise juures abitreenerina, kirjutab Soccernet.

Remmeli uueks tööandjaks on 1902. aastal asutatud DSVC, kes viimati krooniti Ungari tšempioniks hooajal 2013-14. Lõppenud hooajal jäi DSVC Ungari kõrgliigas neljandaks, millega tagati koht Konverentsiliiga teises eelringis, kus võidakse kokku minna Paide Linnameeskonna või Tallinna Levadiaga, kui nad peaksid sinna edenema.

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