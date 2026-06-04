X!

Eesti jalgpallitreener nimetati Ungari kõrgliigatiimi pealikuks

Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Seitsmekordne Ungari meisterklubi Debreceni VSC teatas, et meeskonda asub juhendama 50-aastane eestlane Gert Remmel.

Viimati Poola kõrgliigaklubi Lublini Motori abitreener olnud Remmel on töötanud varem Itaalias, Küprosel, Horvaatias ja Soomes. Lissaboni ülikoolis jalgpalliharidust omandanud Remmel on põhjanaabrite juures olnud näiteks HIFK-i pealik ning Espoo Honka abiline, samuti töötas ta paar aastat Soome U-21 koondise juures abitreenerina, kirjutab Soccernet.

Remmeli uueks tööandjaks on 1902. aastal asutatud DSVC, kes viimati krooniti Ungari tšempioniks hooajal 2013-14. Lõppenud hooajal jäi DSVC Ungari kõrgliigas neljandaks, millega tagati koht Konverentsiliiga teises eelringis, kus võidakse kokku minna Paide Linnameeskonna või Tallinna Levadiaga, kui nad peaksid sinna edenema.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

15:46

Eesti jalgpallitreener nimetati Ungari kõrgliigatiimi pealikuks

15:30

Suri Chelsea legend Bobby Tambling

15:09

Fenerbahce esimees mõisteti ebaseadusliku kihlvedude õhutamise eest vangi

15:07

FIFA tegi jalgpallifännidele meelehärmi

14:12

Lamine Yamal on MM-iks mänguvalmis

12:19

Reali presidendikandidaat lubas palgata Haalandi, Man City kaalub kohtuteed

09:49

Hollandi jalgpallikoondis kaotas kodumurul Alžeeriale

03.06

Narva Trans lõpetas peatreeneriga koostöö

03.06

Hispaania tühistas Kongo DV kontrollmängu Ebola puhangu tõttu

03.06

Marco Silva lahkub Fulhami peatreeneri ametist

sport.err.ee uudised

16:24

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

16:06

Itaalia segapaari eduseeria jätkub

15:46

Eesti jalgpallitreener nimetati Ungari kõrgliigatiimi pealikuks

15:30

Suri Chelsea legend Bobby Tambling

15:09

Fenerbahce esimees mõisteti ebaseadusliku kihlvedude õhutamise eest vangi

15:07

FIFA tegi jalgpallifännidele meelehärmi

14:37

Rootsi kaugushüppaja jääb koduselt Teemantliiga etapilt eemale

14:12

Lamine Yamal on MM-iks mänguvalmis

13:41

Naiste võrkpallikoondis alustab nädalavahetusel Euroopa liiga teekonda

13:06

15-aastane Eesti korvpallur liitus Saksa Bundesliga klubi noortemeeskonnaga

12:52

Anikina langes Horvaatias välja

12:19

Reali presidendikandidaat lubas palgata Haalandi, Man City kaalub kohtuteed

11:24

Jürgenson: hooaja alguses lasin juhtumistel liialt pähe minna

10:37

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

10:21

Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

09:49

Hollandi jalgpallikoondis kaotas kodumurul Alžeeriale

09:10

Cobolli pääses poolfinaali nelja ja Arnaldi kahe setiga

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

loetumad

03.06

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

03.06

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

10:37

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

03.06

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

03.06

Kuuenda võidu saanud Narva kerkis EM-il neljandaks

03.06

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo