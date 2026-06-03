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Jalgpalliliit autasustab Andres Lehte hõbemärgiga

Jalgpall
Andres Leht FC Kotkas ja FC Kotkas Juuniori 1993. aastal sündinud noormeeste grupi kokkutulekul
Andres Leht FC Kotkas ja FC Kotkas Juuniori 1993. aastal sündinud noormeeste grupi kokkutulekul Autor/allikas: erakogu
Jalgpall

FC Kotkas ja FC Kotkas Juuniori asutaja, endine FC Levadia juhatuse liige Andres Leht pälvib Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi, mis antakse pidulikult üle tänavusel Jalgpalligalal.

63-aastane Leht sai tunnustusest teada möödunud reedel FC Kotkas ja FC Kotkas Juuniori 1993. aastal sündinud noormeeste grupi kokkutulekul.

"Andres Lehe pühendumus on aidanud kujundada Eesti jalgpalli juba üle kolme aastakümne. Tema eestvedamisel on jalgpalliga tegelenud sajad kui mitte tuhanded noored ning mitmed tema kasvandikud on jõudnud esindama Eesti noortekoondisi ja meeste koondist. Lisaks noortejalgpalli arendamisele on Andres jätnud märkimisväärse jälje ka Eesti klubijalgpalli ajalukku, juhtides FC Levadiat perioodil, mil klubi võitis keerulistes oludes kaks Eesti meistritiitlit," kommenteeris FC Kotkas ja FC Kotkas Juuniori kokkutuleku eestvedaja Kevin Tülp.

"Tema töö väärtus ei väljendu üksnes sportlikes tulemustes, vaid ka väärtustes, hoiakutes ja võimalustes, mida ta on pakkunud noortele nende kujunemisel inimesteks. Eesti Jalgpalli Liidu otsus tunnustada Andrest hõbemärgiga on igati vääriline tunnustus tema silmapaistva töö ja pikaaegse panuse eest Eesti jalgpalli arengusse," lisas Tülp.

Jalgpalliliidu hõbemärk antakse pidulikult üle 20. detsembril Estonia kontserdisaalis toimuval Jalgpalligalal.

Toimetaja: Maarja Värv

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