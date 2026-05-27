Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

Schmeicheli trauma sai alguse 2025. aastal Rahvuste liiga kohtumises, kus Taani kaotas veerandfinaalis Portugalile. Taanlane tegi haiget oma õlale, aga kuna kõik vahetused olid otsas, tuli tal edasi mängida.

Vigastus sai uue hoobi tänavu veebruaris koduklubi Glasgow Celticu särgis, kui meeskond kaotas Euroopa liiga kohtumises Stuttgardile. Tema viimaseks mänguks klubi eest jäi 22. veebruari kaotus Šotimaa kõrgliigas Hibernianile.

"Kui minu leping Celticuga juunis lõppeb, lõpetan ka oma aktiivse jalgpallurikarjääri," tunnistas Schmeichel intervjuus Taani telekanalile TV2 Sport. "See on otsus, mis on tehtud minu eest."

"Olen oma õla osas konsulteerinud erinevate kirurgide ja ekspertidega ning nad on mulle öelnud, et ma ei tohiks loota, et naasen tipptasemel jalgpalli mängima. Olen sellele palju mõelnud, aga usun, et nüüd on õige aeg."

Praeguseks 39-aastane Schmeichel, kelle isa oli samuti väljapaistev väravavaht Peter Schmeichel, pidas Taani koondise eest 120 kohtumist ning esindas meeskonda kahel MM- ja kolmel EM-finaalturniiril. Parimaks jäi 2020. aasta EM-i poolfinaali.

Klubijalgpallis jäid Schmeicheli hiilgeajad Leicester City päevisse. Ta pidas klubi eest ühtekokku 479 mängu ning krooniti 2016. aastal üllatuslikult Inglismaa meistriks. Viis aastat hiljem võideti ka Inglismaa karikas. Ta on kolmel korral (2016, 2019, 2020) valitud ka Taani aasta jalgpalluriks.