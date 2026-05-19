Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

Läänes hakkavad finalisti selgitama põhiturniiri võitja Colorado Avalanche ja Vegas Golden Knights. Selles seerias visatakse litter esimest korda jääle neljapäeval.

Noore tuumikuga Canadiens jõudis idakonverentsi finaalseeriasse viie aasta pikkuse pausi järel. Seal minnakse vastamisi Carolina Hurricanesiga, kes sai teises ringis mängudega neli-null jagu Philadelphia Flyersist. Seeria avamäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu reedet.

Canadiens võitis seeria viimase mängu võõral jääl lisaajal visatud väravast 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Külalismeeskonna kangelaseks tõusis Alex Newhook, kes viskas võiduvärava 11 minutit pärast lisaaja algust.

Jäähoki Stanley karikavõistlustel tagas viimasena pääsu nelja parema sekka Montreal Canadiens, kes lülitas mängudega neli-kolm konkurentsist välja Buffalo Sabresi.

