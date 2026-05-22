X!

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

Jäähoki
Montreal Canadiens
Montreal Canadiens Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jäähoki

Montreal Canadiens alistas jäähoki Stanley karikavõistluste idakonverentsi finaali avamängus võõrsil Carolina Hurricanesi 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) ja haaras koduväljakueelise.

Kohtumine algas tormiliselt: Seth Jarvis (Carolina) avas juba 33. sekundil skoori, aga 27 sekundit hiljem olid tänu Cole Caufieldile (Montreal) tablool viiginumbrid.

Külalised seejärel ei peatunud: Philipp Danault', Alexandre Texier' ja Ivan Demidovi väravate järel juhtis tosina mänguminuti järel Montreal 4:1.

Teisel kolmandikul viskas ainsa värava Eric Robinson (Carolina), aga viimasel perioodil karistas kodumeeskonda kahel korral Juraj Slafkovsky. Neist teine sündis tühja väravasse.

Kui seeria alguses oli koduväljaeelis Carolinal, siis nüüd nihkus see Montrealile. Nelja võiduni peetava seeria teine mäng toimub pühapäeval, 24. mail taas Raleigh's.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

20:30

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

21.05

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:36

Ellermann lõpetas oma uue hobusega Perilas viiendana

22:34

Tarmo Kink enne finaali: üritan süstida mängijatesse enesekindlust

21:59

ETV spordisaade, 22. mai

21:03

Hollas - Remmelg tagasid koha 16 parema paari seas

19:38

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

19:27

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

18:41

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

18:09

Jefimova, Zirk, Tribuntsov ja teised stardivad Londoni olümpiaujulas

17:31

Eesti karateka tuli EM-il seitsmendaks

17:15

Jõhvi saabuvad mitmed maailma kuulitõuke- ja kettaheitetipud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo