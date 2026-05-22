Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

Kohtumine algas tormiliselt: Seth Jarvis (Carolina) avas juba 33. sekundil skoori, aga 27 sekundit hiljem olid tänu Cole Caufieldile (Montreal) tablool viiginumbrid.

Külalised seejärel ei peatunud: Philipp Danault', Alexandre Texier' ja Ivan Demidovi väravate järel juhtis tosina mänguminuti järel Montreal 4:1.

Teisel kolmandikul viskas ainsa värava Eric Robinson (Carolina), aga viimasel perioodil karistas kodumeeskonda kahel korral Juraj Slafkovsky. Neist teine sündis tühja väravasse.

Kui seeria alguses oli koduväljaeelis Carolinal, siis nüüd nihkus see Montrealile. Nelja võiduni peetava seeria teine mäng toimub pühapäeval, 24. mail taas Raleigh's.