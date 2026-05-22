Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

"Maurice alustas motospordiga 2015. aastal ning tõusis oma töökuse, sihikindluse ja pühendumusega kiiresti Eesti korvimaailma tippu. Ta oli alati eesmärkide poole püüdlev sportlane, keda hinnati nii rajal kui ka selle kõrval," teatas Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon järelehüüdes.

"2017. aastal krooniti Maurice koos Raido Riimiga külgvankrite motokrossi Eesti meistriks. Koos Renee Reinuga tuli ta mitmel korral Eesti meistriks jäärajasõidus. Maurice oli hinnatud korvimees, kes sõitis aastate jooksul paljude Eesti ja välismaa sõitjatega ning osales ka motokrossi maailmameistrivõistluste etappidel."

Lina hukkus 25-aastaselt mootorrattaõnnetuse tagajärjel. "Avaldame Eesti Mootorattaspordi Föderatsiooni poolt sügavat kaastunnet tema lähedastele, pereliikmetele, sõpradele ja kõigile, kes teda tundsid," kirjutas alaliit.

Maurice Lina ärasaatmine ja mälestusüritus toimub teisipäeval, 26. mail algusega kell 14.00 Tartu Linnamuuseumi suure saalis.