UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Itaalia
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Itaalia
Euroopa jalgpalliliit (UEFA) otsustas alates 2028. aasta sügisest muuta meeste koondisejalgpallis Rahvuste liiga ja valiksarjade formaati.

Esimene muudatus puudutab Rahvuste liigat, kus hakkab alates 2028. aastast senise nelja liigataseme asemel olema kolm. Igal liigatasemel on kolm kuueliikmelist gruppi, kus koondised mängivad viie erineva vastasega. Alagrupimängude järel jätkavad A liiga kaheksa paremat heitlust veerandfinaalis. A ja B liigast kukub otse välja iga alagrupi viimane ning B ja C liigast tõuseb iga alagrupi võitja otse kõrgemale.

Pärast 2028. aasta Rahvuste liigat jaotatakse koondised valiksarjades kahte erinevasse liigasse. 36 kõige tugevamat koondist mängivad nii-öelda kõrgliigas ja ülejäänud 18 koondist madalamal tasemel.

Kõrgliigas moodustatakse kolm 12-liikmelist valikgruppi ja madalamas liigas kolm kuueliikmelist valikgruppi. Kõrgliiga formaat sarnaneb UEFA eurosarjade süsteemiga ehk iga koondis mängib kuue erineva vastasega.

Madalamas liigas jaotatakse koondised eraldi tugevusgruppidesse ning sama tugevusgruppi kuuluva vastasega mängitakse kaks korda ja teistega ühe korra.

Kõrgliigast pääsevad otse finaalturniirile alagruppide võitjad. Ülejäänud finaalturniirile jõudvad meeskonnad selguvad play-off'is, kus osalevad nii kõrgliiga kui ka madalama liiga paremad koondised.

Lihtsustatult öeldes tähendab senise valiksarja formaadi muutmine seda, et Eesti koondis ei pruugi enam tulevikus vastamisi minna jalgpalli suurriikidega nagu Itaalia, Belgia, Saksamaa või Hollandiga, kellega on viimase kümne aasta jooksul EM- või MM-valiksarjades kohtunud.

UEFA president Aleksander Ceferin selgitas, et uus formaat aitab koondisejalgpallis muuta kohtumised tasavägisemaks ja vähendab vähese sportliku väärtusega mängude arvu. Ta lisas, et kõigil koondistel säilib võrdne võimalus finaalturniirile pääseda ilma, et koondiseakendesse oleks vaja juurde tekitada lisapäevi.

Toimetaja: Henrik Laever

