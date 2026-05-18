PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

31-aastane Rai läbis kolm esimest ringi 70, 69 ja 67 löögiga ning näitas eriti kõrget taset viimasel võistluspäeval, saades kirja 65 lööki. Ainsana suutis teda viimase päeva arvestuses edestada ameeriklane Kurt Kitayama, kes sooritas 63 lööki.

Rai lõpptulemuseks kujunes üheksa lööki alla par'i. Ta edestas kolme löögiga teist kohta jagama jäänud hispaanlast Jon Rahmi ja ameeriklast Alex Smalleyt.

Raist sai esimene inglasest võitja pärast Jim Barnes'i, kes triumfeeris aastatel 1916 ja 1919. Seejuures ei olnud Rai varem kordagi ühelgi neljast suurturniirist esikümnes lõpetanud. "Ebareaalne tunne! Mul on olnud masendav hooaeg, seega siin võitjana seismine on midagi, mida ma ei oleks eales osanud oodata," ütles Rai.

Lisaks uhkele trofeele ja veidi enam kui kolme miljoni euro suurusele auhinnarahale sai Rai ka järgmiseks viieks aastaks kutse ülejäänud suurturniiridele: Masters, USA lahtised ja Briti lahtised. PGA Championshipile on tal nüüdsest eluaegne pääse.