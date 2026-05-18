X!

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

Golf
Aaron Rai.
Aaron Rai. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Golf

Golfiaasta teise suurturniiri PGA Championshipi võitis inglane Aaron Rai.

31-aastane Rai läbis kolm esimest ringi 70, 69 ja 67 löögiga ning näitas eriti kõrget taset viimasel võistluspäeval, saades kirja 65 lööki. Ainsana suutis teda viimase päeva arvestuses edestada ameeriklane Kurt Kitayama, kes sooritas 63 lööki.

Rai lõpptulemuseks kujunes üheksa lööki alla par'i. Ta edestas kolme löögiga teist kohta jagama jäänud hispaanlast Jon Rahmi ja ameeriklast Alex Smalleyt.

Raist sai esimene inglasest võitja pärast Jim Barnes'i, kes triumfeeris aastatel 1916 ja 1919. Seejuures ei olnud Rai varem kordagi ühelgi neljast suurturniirist esikümnes lõpetanud. "Ebareaalne tunne! Mul on olnud masendav hooaeg, seega siin võitjana seismine on midagi, mida ma ei oleks eales osanud oodata," ütles Rai.

Lisaks uhkele trofeele ja veidi enam kui kolme miljoni euro suurusele auhinnarahale sai Rai ka järgmiseks viieks aastaks kutse ülejäänud suurturniiridele: Masters, USA lahtised ja Briti lahtised. PGA Championshipile on tal nüüdsest eluaegne pääse.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

16:24

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

15:41

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

15:09

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

14:27

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

13:56

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

13:24

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

12:53

Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

12:21

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

10:47

Drell aitas Reali kukutada

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo