X!

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

Aerutamine
Elizaveta Fedorova
Elizaveta Fedorova Autor/allikas: Eesti Aerutamisföderatsioon
Aerutamine

Eesti aerutaja Elizaveta Fedorova saavutas Saksamaal Brandenburgis toimunud aerutamise maailma karika sarja hooaja teisel etapil naiste 1000 meetri ühesüstal (K1) distantsil neljanda koha.

Fedorova tegi tugeva ja taktikaliselt küpse võistluse, püsides kogu distantsi vältel esikuuikus. Eestlanna tegi viimase 200 meetri peal suurepärase spurdi ning kerkis neljandale kohale, aga kolmandat kohta napsata ei õnnestunud.

Nädalavahetus ei ole aga Fedorova jaoks veel kaugeltki lõppenud, ning laupäeva pärastlõunal stardib ta 500 meetri C-finaalis. Pühapäeval tuleb ta taas starti 5000 meetri distantsil.

Brandenburgis on sportlasi kogu nädala vältel saatnud äärmiselt keerulised ja heitlikud ilmastikuolud. Tingimused on olnud pigem talvised – pidevalt muutuv tuulesuund, tugevad tuuleiilid, vihm ning kohati isegi rahe on muutnud võistlemise väga keeruliseks. Tunnetuslik temperatuur on langenud kohati vaid kolme kraadi lähedale.

Tänavusest hooajast on kasutusel ka uus olümpiale kvalifitseerumise süsteem, mille raames peavad sportlased olümpiakohtade nimel hakkama koguma edetabelipunkte erinevatelt tiitlivõistlustelt ja maailma karika sarja etappidelt. Brandenburgi MK-etapilt teenib Fedorova oma esimesed olulised punktid.

Järgmine võimalus punkte koguda avaneb juba juuni keskel peetavatel Euroopa meistrivõistlustel ning seejärel juuli keskel toimuval kolmandal maailma karika sarja etapil Montrealis. Kõige tummised punktid tulevad augusti lõpus Poolas Poznanis toimuvatelt maailmameistrivõistlustelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

17:43

Tribuntsov parandas rahvusrekordit, Jefimova alistas Salu

17:34

Lukaku valiti MM-iks koondisse: peame ta kõigepealt vormi ajama

17:03

Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

16:27

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15:51

Niklas Lond oli Belgias võidukas

15:38

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

15:09

Maijooks on toimumas rekordilise osavõtjaskonnaga

14:30

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

14:13

Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

13:32

Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

14.05

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo