Eesti aerutaja jäi MK-etapil medalist vähem kui sekundi kaugusele

Fedorova tegi tugeva ja taktikaliselt küpse võistluse, püsides kogu distantsi vältel esikuuikus. Eestlanna tegi viimase 200 meetri peal suurepärase spurdi ning kerkis neljandale kohale, aga kolmandat kohta napsata ei õnnestunud.

Nädalavahetus ei ole aga Fedorova jaoks veel kaugeltki lõppenud, ning laupäeva pärastlõunal stardib ta 500 meetri C-finaalis. Pühapäeval tuleb ta taas starti 5000 meetri distantsil.

Brandenburgis on sportlasi kogu nädala vältel saatnud äärmiselt keerulised ja heitlikud ilmastikuolud. Tingimused on olnud pigem talvised – pidevalt muutuv tuulesuund, tugevad tuuleiilid, vihm ning kohati isegi rahe on muutnud võistlemise väga keeruliseks. Tunnetuslik temperatuur on langenud kohati vaid kolme kraadi lähedale.

Tänavusest hooajast on kasutusel ka uus olümpiale kvalifitseerumise süsteem, mille raames peavad sportlased olümpiakohtade nimel hakkama koguma edetabelipunkte erinevatelt tiitlivõistlustelt ja maailma karika sarja etappidelt. Brandenburgi MK-etapilt teenib Fedorova oma esimesed olulised punktid.

Järgmine võimalus punkte koguda avaneb juba juuni keskel peetavatel Euroopa meistrivõistlustel ning seejärel juuli keskel toimuval kolmandal maailma karika sarja etapil Montrealis. Kõige tummised punktid tulevad augusti lõpus Poolas Poznanis toimuvatelt maailmameistrivõistlustelt.