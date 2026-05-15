X!

Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

Jalgpall
FC Thun
FC Thun Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpalluri Mattias Käidi klubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliigas viimase kodumängu Berni Young Boysile 3:8, aga sai sellegipoolest tiitlivõitu tähistada.

Juba varem meistritiitli kindlustanud Thun jäi juba esimesel minutil kaotusseisu, aga juhtis tosin minutit hiljem ise 2:1. Young Boys lõi aga avapoolajal veel kaks väravat ja takkapihta jäi Thun üleminutitel arvulisse vähemusse.

Teisel poolajal löödi kodumeeskonna puuri veel viis palli ja kuigi ka Thun jõudis veel ühe väravani, siis teine punane kaart tähendas, et kohtumine lõpetati koguni üheksakesi.

Käit kuulus Thuni algkoosseisu ja vahetati 57. minutil pingile, kui seis tablool oli nende poolt vaadatuna 2:4.

Thuni edu on seda silmapaistvam, et meeskond tõusis selleks hooajaks viieaastase pausi järel taas kõrgliigasse.

Käidist sai pärast Karol Metsa teine Eesti jalgpallur, kes Šveitsi meistriks tulnud. Eesti kapten võitis Zürichiga meistritiitli 2022. aasta kevadel.

Pühapäeval, 17. mail tuleb hooaja viimases mängus minna võõrsil vastamisi hõbemedalid kindlustanud St. Galleniga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:32

Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

14.05

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

14.05

Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema Uuendatud

14.05

Naiste meistriliiga mängupäev kulmineerub karikafinalistide duelliga

14.05

Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

14.05

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

14.05

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

14.05

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

14.05

Manchester City püsib Arsenali kannul

sport.err.ee uudised

14:30

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

14:13

Vene maadlejad pääsevad taas oma lipuga areenile

13:32

Eesti ragbilukku kirjutatakse nädalavahetusel uus peatükk

13:00

"Spordipühapäev" uurib: kas sport võiks valimistel rohkem pildis olla?

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

12:16

Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

11:32

Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:41

PGA meistrivõistlused algasid tihedalt, McIlroy hädas

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

14.05

Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

14.05

Pärnpuu EM-i eel: elevus kasvab, peame sellega enne avamängu tegelema Uuendatud

14.05

Naiste meistriliiga mängupäev kulmineerub karikafinalistide duelliga

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

14.05

Eesti noortekoondislane jätkab karjääri Berliini Herthas

loetumad

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

14.05

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

14.05

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

14.05

Eesti tiim võitis Brasiilias seiklusspordi MK-etapi

14.05

Vihmased munakivid rikkusid Girol tippsprinterite finiši

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo