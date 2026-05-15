Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

Eesti jalgpalluri Mattias Käidi klubi Thun kaotas Šveitsi kõrgliigas viimase kodumängu Berni Young Boysile 3:8, aga sai sellegipoolest tiitlivõitu tähistada.

Juba varem meistritiitli kindlustanud Thun jäi juba esimesel minutil kaotusseisu, aga juhtis tosin minutit hiljem ise 2:1. Young Boys lõi aga avapoolajal veel kaks väravat ja takkapihta jäi Thun üleminutitel arvulisse vähemusse.

Teisel poolajal löödi kodumeeskonna puuri veel viis palli ja kuigi ka Thun jõudis veel ühe väravani, siis teine punane kaart tähendas, et kohtumine lõpetati koguni üheksakesi.

Käit kuulus Thuni algkoosseisu ja vahetati 57. minutil pingile, kui seis tablool oli nende poolt vaadatuna 2:4.

Thuni edu on seda silmapaistvam, et meeskond tõusis selleks hooajaks viieaastase pausi järel taas kõrgliigasse.

Käidist sai pärast Karol Metsa teine Eesti jalgpallur, kes Šveitsi meistriks tulnud. Eesti kapten võitis Zürichiga meistritiitli 2022. aasta kevadel.

Pühapäeval, 17. mail tuleb hooaja viimases mängus minna võõrsil vastamisi hõbemedalid kindlustanud St. Galleniga.