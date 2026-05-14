Manchester City püsib Arsenali kannul

Man City peatreener Pep Guardiola otsustas laupäevase FA karikavõistluste finaali tõttu anda mitmele põhimehele puhkust ning teiste seas jälgis kogu kohtumist Palace'i vastu pingilt meeskonna parim väravakütt Erling Haaland.

Guardiolal ei läinud Haalandi teeneid vaja, sest Antoine Semenyo ja Omar Marmoush viisid kodumeeskonna 40. minutiks kahe väravaga juhtima. Teisel poolajal Palace erilist ohtu ei kujutanud ning 84. minutil kandis Man City kolmanda ja ühtlasi viimase värava eest hoolt Savinho.

Inglismaa kõrgliigas on jäänud mängida veel kaks vooru. Man City püsib 77 punktiga teisel kohal, vahe liidermeeskonna Arsenaliga on vaid kaks punkti. Pärast karikafinaali seisavad Man Cityl ees kohtumised Bournemouth'i ja Aston Villaga, Arsenal mängib viimastes voorudes Burnley ja Palace'i vastu.