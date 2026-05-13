Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele
Vegas Golden Knights alistas jäähoki Stanley karikavõistluste läänekonverentsi teises ringis kodus Anaheim Ducksi lisaajal 3:2 (1:0, 0:0; 1:1, 1:0) ja asus kokkuvõttes kolm-kaks juhtima.
Las Vegase klubi kangelaseks kerkis Pavel Dorofejev, kes viskas avakolmandikul arvulisest ülekaalust meeskonna esimese värava ja 4.10 pärast lisaaja algust ka otsustava tabamuse.
Teisel perioodil sai 25-aastane venelane põlve pihta ka hoobi, mis sundis teda mõneks ajaks jäält eemale. Dorofejev aga naases ja päästis kodumeeskonna õhtu.
Buffalo Sabres oli idakonverentsi teises ringis võõrsil parem Montreal Canadiensist 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) ja viigistas seeria kokkuvõttes kaks-kahele.
Teises idakonverentsi paaris on kõik juba selge - Carolina Hurricanes alistas Philadelphia Flyersi mängudega neli-null ja ootab nüüd vastast.
Läänes on põhiturniiri parim meeskond Colorado Avalanche vastasseisus Minnesota Wildiga kolm-üks peal.
