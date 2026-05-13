X!

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

Jäähoki
Pavel Dorofejev viskab võiduvärava
Pavel Dorofejev viskab võiduvärava Autor/allikas: SCANPIX / IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Vegas Golden Knights alistas jäähoki Stanley karikavõistluste läänekonverentsi teises ringis kodus Anaheim Ducksi lisaajal 3:2 (1:0, 0:0; 1:1, 1:0) ja asus kokkuvõttes kolm-kaks juhtima.

Las Vegase klubi kangelaseks kerkis Pavel Dorofejev, kes viskas avakolmandikul arvulisest ülekaalust meeskonna esimese värava ja 4.10 pärast lisaaja algust ka otsustava tabamuse.

Teisel perioodil sai 25-aastane venelane põlve pihta ka hoobi, mis sundis teda mõneks ajaks jäält eemale. Dorofejev aga naases ja päästis kodumeeskonna õhtu.

Buffalo Sabres oli idakonverentsi teises ringis võõrsil parem Montreal Canadiensist 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) ja viigistas seeria kokkuvõttes kaks-kahele.

Teises idakonverentsi paaris on kõik juba selge - Carolina Hurricanes alistas Philadelphia Flyersi mängudega neli-null ja ootab nüüd vastast.

Läänes on põhiturniiri parim meeskond Colorado Avalanche vastasseisus Minnesota Wildiga kolm-üks peal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11.05

Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

07.05

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

07.05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:21

Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

14:44

Mihkels säästab Girol jalga Napoli etapiks: erilist väsimust ei ole

14:10

Glinka pidi Tuneesias noore belglase paremust tunnistama

13:37

Teletorni näitus meenutab spordiajalugu legendaarsete reporterite esemetega

13:06

Eesti driftisõitja saavutas Põhja-Euroopa sarjas etapivõidu

12:33

Neuville: esikoht Portugalis oli väärt rohkem kui 25 võidupunkti

11:58

Paide Linnanaiskond mängib esmakordselt karikafinaalis

11:27

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

10:51

Musting valiti kolmandat aastat järjest parimaks käsipallitreeneriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo