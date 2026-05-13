Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

Las Vegase klubi kangelaseks kerkis Pavel Dorofejev, kes viskas avakolmandikul arvulisest ülekaalust meeskonna esimese värava ja 4.10 pärast lisaaja algust ka otsustava tabamuse.

Teisel perioodil sai 25-aastane venelane põlve pihta ka hoobi, mis sundis teda mõneks ajaks jäält eemale. Dorofejev aga naases ja päästis kodumeeskonna õhtu.

Buffalo Sabres oli idakonverentsi teises ringis võõrsil parem Montreal Canadiensist 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) ja viigistas seeria kokkuvõttes kaks-kahele.

Teises idakonverentsi paaris on kõik juba selge - Carolina Hurricanes alistas Philadelphia Flyersi mängudega neli-null ja ootab nüüd vastast.

Läänes on põhiturniiri parim meeskond Colorado Avalanche vastasseisus Minnesota Wildiga kolm-üks peal.