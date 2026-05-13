Teletorni näitus meenutab spordiajalugu legendaarsete reporterite esemetega

Tallinna Teletornis avatud näitus "Kogutud hetked" viib külastajad Eesti spordiajaloo telgitagustesse, tuues vaatajateni kolme legendaarse spordireporteri – Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase lood läbi neile kuulunud isiklike ja tööga seotud esemete.

Väljapanekul on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse jõudnud võistluste kaelakaardid, meened ja mälestusesemed, mis räägivad lugusid suurvõistlustest, ajastutest ja ajaloolistest hetkedest, mida mäletavad tuhanded eestlased. Näitus "Kogutud hetked. Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase lood läbi esemete" keskendub inimestele, kes on aidanud need hetked eestlasteni tuua ning annab harukordse võimaluse heita pilk spordikommentaatori tööprotsessi ja näha, milline ettevalmistus eelneb ühele heale spordireportaažile.

Erilise maiuspalana on väljapanekul Lembitu Kuuse kommentaaride märkmed, mis annavad aimu, kuidas sünnib spordireportaaž. Lisaks on Raul Rebane toonud näitusele osa oma spordivõistlustega seotud kruuside kollektsioonist.

Uba, Kuuse ja Rebane kuuluvad nende spordireporterite hulka, kelle hääl ja kohalolu on saatnud Eesti spordisõpru läbi aastakümnete. Nende töö kaudu on paljud suurvõistlused, võidud, kaotused ja ajaloolised hetked jõudnud kodudesse ning saanud osaks Eesti spordikultuurist.

Näitus "Kogutud hetked" on osa Tallinna Teletorni näituste sarjast "Siin Tallinn! Sajand eetris", mis tähistab Eesti Ringhäälingu 100. juubeliaastat.