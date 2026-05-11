Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

Jäähoki Stanley karikavõistlustel peeti öösel vastu esmaspäeva kaks mängu, Montreal Canadiens teenis Buffalo Sabresi üle teise võidu järjest ning Anaheim Ducks viigistas seeria Vegas Golden Knightsiga.

Veerandfinaalseerias esimese mängu kaotanud Canadiens võitis teise mängu 5:1 ning jäi küll kolmandas mängus kodujääl avaminutil kaotusseisu, aga jõudis enne teise kolmandiku algust viigini. Teisel perioodil viskas Canadiens kolm väravat järjest ja kuigi Buffalo leidis ühe tabamuse, lisas võõrustaja otsustaval perioodil veel kaks ning teenis kindla 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) võidu.

13 Montreali mängijat said kirja resultatiivsuspunkti, neli mängijat tõid tiimile kaks punkti. Alex Newhook viskas kaks väravat, tabamuse said veel kirja slovakk Juraj Slafkovsky, ameeriklane Cole Caufield ning kanadalased Kirby Dach ja Zachary Bolduc.

Teise järjestikuse võidu võtnud Canadiens läks veerandfinaalseeriat juhtima kaks-üks, nelja võiduni peetava seeria järgmine mäng toimub samuti Montrealis.

Anaheim Ducks ja Vegas Golden Knights on vahetanud esimeses neljas mängus võite: Vegas võitis esimese ja kolmanda mängu, Anaheim teise ning öösel vastu esmaspäeva neljanda. Kodujääl mänginud Ducks võitis avaperioodi 2:1, Golden Knights viigistas teise alguses, aga võõrustaja taastas kaks minutit enne kolmandikku lõppu edu.

Ducks läks otsustava perioodi neljandal minutil kahe tabamusega juhtima ja kuigi Vegas jõudis minut enne lõpusireeni tabamuseni, pidas Anaheim vastu ning viigistas 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) võiduga seeria.

Viies mäng toimub Vegases, kuues seejärel Anaheimis ning seeria rändab vajadusel otsustavaks mänguks taas Vegasesse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

