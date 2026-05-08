Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

Eesti Jalgpalli Liit kinkis mullu Konstantin Vassiljevile viimase koondisemängu järel piletid Meistrite liiga finaalile, mistõttu tuli aga teha tänavuses Premium liiga ajakavas mõningaid muudatusi.

Neljapäevase info kohaselt muudeti Premium liigas tiitlikaitsja Tallinna Flora võõrsilmänge. Esialgu 19. mail toimuma pidanud kohtumine Tartu Tammekaga lükati 26. maile ning matš Nõmme Unitediga pidanuks 29. mai asemel aset leidma 31. mail, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd aga tehti kalender uuesti ümber, sest selgus, et mullu septembris Eesti meeste koondise eest viimase matši pidanud Konstantin Vassiljev, kes on teatavasti Flora peatreener, sai koos Taijo Tenistega Eesti Jalgpalli Liidult lahkumismängu puhul kingituseks piletid Meistrite liiga finaalile PSG ja Arsenali vahel, mis toimub 30. mail Budapestis. Seetõttu kohtuvad United ja Flora Männiku staadionil ikkagi 29. mail.

Lisaks liigutati edasi Flora külaskäiku Tammekale. See kohtumine toimub hoopis 19. augustil ja sedagi klausliga, et kui Flora peaks eurosarjas play-off'i jõudma, siis muudetakse kuupäeva uuesti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

