Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

Kirpu lõi juba üheksandal minutil Agrami juhtima, aga Dinamo pööras selle kiiresti enda kasuks, asudes 13. ja 16. minuti väravatest 2:1 juhtima. Dinamo eduseis ei püsinud samuti kaua, sest Agram jõudis 19. minutil Jasna Dokovici väravast 2:2 viigini. Dinamo 3:2 võiduvärav sündis teise poolaja alguses. Kirpu vahetati mängust välja 75. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Agram langes tabelis kolmandaks, kaotades teiseks tõusnud Dinamole ühe punktiga. Mängu vähem pidanud liidernaiskond Spliti Hajduk edestab Dinamot nelja ja Agrami viie punktiga.

Tänavu talvel Agramiga liitunud Kirpu on Horvaatia kõrgliigas üheksa mänguga löönud üheksa väravat ja karikavõistlustel kolme mänguga ühe värava.