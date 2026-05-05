Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

Hurricanes jäi esimese viie minutiga 0:2 kaotusseisu, kuid avakolmandiku keskel vähendas vahet Nikolaj Ehlersi tabamus ja viimasel kolmandikul viigistas seisu Seth Jarvis. Normaalajal rohkem väravaid ei sündinud ja nõnda läks mäng lisaajale, kus viskas 19. minutil Hurricanesi võiduvärava Taylor Hall.

Põhiturniiril idas esikohal lõpetanud Hurricanes juhib nüüd seeriat mängudega kaks-null.

Läänekonverentsis algas Vegas Golden Knightsi ja Anaheim Ducksi vaheline seeria. Golden Knights võitis avamängu kodujääl 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Võitjate poolel said värava kirja Brett Howden, Ivan Barbašov ja Mitch Marner.