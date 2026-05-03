X!

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

Jäähoki
Rootsi U-18 jäähokikoondis
Rootsi U-18 jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Jäähoki

Rootsi U-18 vanuseklassi jäähokikoondis teenis Slovakkias Trencinis toimunud maailmameistrivõistluste finaalis võõrustaja üle võidu.

B-grupist kolmandana edasi pääsenud Rootsi kontrollis finaalmängus Slovakkia vastu mängutempot ning läks teise kolmandiku lõpuks juhtima 2:0, lisades otsustava perioodi alguses veel kaks tabamust. Slovakid saatsid viimase viie minutiga küll rootslaste väravasse kaks litrit, aga enamaks võimelised ei olnud ning Rootsi tuli 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) võiduga U-18 vanuseklassi maailmameistriks.

Rootsi tabamuste eest hoolitsesid Elton Hermansson, Wiggo Sorensson, Ola Palme ja Adam Andersson. Puurilukk Kevin Tornblom tõrjus Slovakkia 28 viskest 26, võõrustaja eest tegid skoori Ivan Matta ja Maxim Simko.

Rootsi teenis B-grupis kolmanda koha, kui alistas alagrupis Saksamaa ja Taani kindlalt, kuid Tšehhile jäädi alla tulemusega 1:2 ning USA alistas rootslased lausa 9:1. Veerandfinaalis teenis Rootsi aga Kanada üle 4:2 võidu ning sai poolfinaalis Tšehhilt lisaajal revanši, teenides 4:3 võiduga koha finaalis.

"Meis kaheldi pärast [mängu USA-ga], aga võtsime end terve grupina kokku ja tegime pärast seda ühe korraliku turniiri. See on imeline tunne, oleme nii õnnelikud. Nende kuttidega tiitli võitmine on midagi, mis jääb elu lõpuni meelde!" sõnas finaalis teise värava löönud Hermansson. 

USA langes konkurentsist juba veerandfinaalis, kui Läti noored saavutasid 5:2 võidu. Lätlased pidid poolfinaalis aga tunnistama Slovakkia 1:0 paremust ning jäid seejärel pronksimatšis Tšehhile alla 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

15:12

U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

13:37

Hurricanes alustas Stanley karikavõistluste veerandfinaali kindla võiduga

09:52

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis Uuendatud

02.05

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

02.05

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

02.05

Buffalo Sabres jõudis üle aastate Stanley karika teise ringi

02.05

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

01.05

Wild pääses pika ootuse järel edasi: meie fännid nutsid

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat

30.04

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit

29.04

Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse

29.04

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:47

U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

14:36

Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

14:08

Tiimikaaslased kaksikvõidule aidanud Bauer sai parima sprinteri särgi

12:55

Paide Linnanaiskond kerkis liidriks, Viimsi võttis tiitlikaitsjalt punkti

12:21

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

11:46

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused said avapaugu: pidureid polegi vaja!

11:11

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

10:27

Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

10:08

Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

09:17

Käidi ja Thuni tiitlipidu lükati veel vähemalt päeva võrra edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo