U-18 vanuseklassi jäähoki maailmameistriks tuli Rootsi

B-grupist kolmandana edasi pääsenud Rootsi kontrollis finaalmängus Slovakkia vastu mängutempot ning läks teise kolmandiku lõpuks juhtima 2:0, lisades otsustava perioodi alguses veel kaks tabamust. Slovakid saatsid viimase viie minutiga küll rootslaste väravasse kaks litrit, aga enamaks võimelised ei olnud ning Rootsi tuli 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) võiduga U-18 vanuseklassi maailmameistriks.

Rootsi tabamuste eest hoolitsesid Elton Hermansson, Wiggo Sorensson, Ola Palme ja Adam Andersson. Puurilukk Kevin Tornblom tõrjus Slovakkia 28 viskest 26, võõrustaja eest tegid skoori Ivan Matta ja Maxim Simko.

Rootsi teenis B-grupis kolmanda koha, kui alistas alagrupis Saksamaa ja Taani kindlalt, kuid Tšehhile jäädi alla tulemusega 1:2 ning USA alistas rootslased lausa 9:1. Veerandfinaalis teenis Rootsi aga Kanada üle 4:2 võidu ning sai poolfinaalis Tšehhilt lisaajal revanši, teenides 4:3 võiduga koha finaalis.

"Meis kaheldi pärast [mängu USA-ga], aga võtsime end terve grupina kokku ja tegime pärast seda ühe korraliku turniiri. See on imeline tunne, oleme nii õnnelikud. Nende kuttidega tiitli võitmine on midagi, mis jääb elu lõpuni meelde!" sõnas finaalis teise värava löönud Hermansson.

USA langes konkurentsist juba veerandfinaalis, kui Läti noored saavutasid 5:2 võidu. Lätlased pidid poolfinaalis aga tunnistama Slovakkia 1:0 paremust ning jäid seejärel pronksimatšis Tšehhile alla 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).