Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

Snuukri maailmameistrivõistlustel Sheffieldis jõudis esimesena finaali inglane Shaun Murphy (WS 8.).

2005. aastal maailmameistriks tulnud Murphy läks poolfinaalis vastamisi neljakordse maailmameistri šotlase John Higginsiga (WS 5.). Murphy haaras vastasseisu alguses 3:1 eduseisu, kuid seejärel oli juhtrollis pigem Higgins.

Laupäeva õhtupoolikul alanud sessiooniks juhtis Higgins 13:11. Murphyl õnnestus 132- ja 127-punktiliste seeriatega viigistada seis 13:13-le, ent Higgins haaras peagi uuesti kerge edu (15:13). Murphyt see aga ei heidutanud ning ta võitis neli frame'i järjest, teenides võidu numbritega 17:15.

"Ma läksin täna areenile teadmisega, et kui mul tekivad võimalused, siis suudan punkte teenida. Pausi ajal kordasin endale, et olen seda varem teinud ja nüüd suudan seda uuesti teha," rääkis Murphy BBC-le. "John Higgins – milline snuukrimängija ja milline mees! Mida keerulisemas seisus ta on, seda paremini ta mängib. Kui mina olen 50. eluaastates pooltki nii hea kui John, siis võin enda üle väga uhke olla," lisas ta.

"Olen veidi pettunud, aga mis seal ikka. Vanemaks saades hakkab olemine kõige pingelisematel hetkedel veidi kõikuma, aga see ei ole mingi vabandus. Shaun mängis fantastiliselt ja nüüd on tal suurepärane võimalus tulla teist korda maailmameistriks," sõnas Higgins.

Murphy on pärast maailmameistriks tulemist mänginud MM-il finaalis veel kolmel korral, kuid on pidanud kõigil kordadel tunnistama vastase paremust. 2009. aastal kaotas ta Higginsile 9:18, 2015. aastal jäi 15:18 alla Stuart Binghamile ning 2021. aastal oli sunnitud tunnistama Mark Selby 18:15 üleolekut.

Teine finalist selgub Mark Alleni (WS 14.) ja Wu Yize (WS 10.) vahelisest vastasseisust.

Toimetaja: Henrik Laever

