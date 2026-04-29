Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

Zhao asus küll kohtumist 3:0 juhtima, aga Murphy võitis seepeale viis partiid järjest. Paaril korral jõudis hiinlane veel viigiseisuni, aga 9:9 pealt pani Murphy edule aluse kolme võiduga järjest.

Järgneva partii suutis mullune maailmameister küll veel võita, aga ülejärgmist enam mitte ja see tähendas, et 2005. aastal maailmameistriks kroonitud Murphy pääses edasi nelja parema hulka.

Poolfinaali jõudis ka Põhja-Iirimaa esinumber Mark Allen (WS 14.), kes oli üle inglasest Barry Hawkinsist (WS 11.) 13:11. Seisult 11:11 võitis kaks viimast partiid Allen.

Kahes pooleliolevas veerandfinaalis mängivad John Higgins - Neil Robertson ja Wu Yize - Hossein Vafaei.