Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

Snuukri maailmameistrivõistlustel Sheffieldis kaotas tiitlikaitsja Zhao Xintong (Hiina, WS 4.) veerandfinaalis inglasele Shaun Murphyle (WS 8.) 10:13.

Zhao asus küll kohtumist 3:0 juhtima, aga Murphy võitis seepeale viis partiid järjest. Paaril korral jõudis hiinlane veel viigiseisuni, aga 9:9 pealt pani Murphy edule aluse kolme võiduga järjest.

Järgneva partii suutis mullune maailmameister küll veel võita, aga ülejärgmist enam mitte ja see tähendas, et 2005. aastal maailmameistriks kroonitud Murphy pääses edasi nelja parema hulka.

Poolfinaali jõudis ka Põhja-Iirimaa esinumber Mark Allen (WS 14.), kes oli üle inglasest Barry Hawkinsist (WS 11.) 13:11. Seisult 11:11 võitis kaks viimast partiid Allen.

Kahes pooleliolevas veerandfinaalis mängivad John Higgins - Neil Robertson ja Wu Yize - Hossein Vafaei.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo