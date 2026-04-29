U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

Eesti alustas mängu hästi, minnes teisel mänguminutil Andrei Filoniki väravast juhtima, Austria viigistas kolm minutit hiljem. Eesti teenis karistusviske minut hiljem ning Artjom Orlovi täpne vise viis Eesti taaskord ette. Paavel Tammert kasvatas Eesti edu 3:1-le kui mängitud oli 13.26. Austria kaks kiiret väravat aga seadsid jalule viigi.

Teisel kolmandikul asus Austria esimest korda mängu juhtima, kui mängitud oli 33.23, Eesti viigistas Aleksandr Kudeviita väravast vaid kaks minutit hiljem. Enne teisele vaheajale minekut asus Austria mängu juhtima 5:4.

Kolmas kolmandik kuulus Austriale, kes viskas veel kaks väravat ning vormistas lõppseisuks 7:4.

Kolme mängupäeva järel on esikohal Leedu üheksa punktiga, järgnevad kuue punktiga Prantsusmaa ja Austria, Itaalia on kolme punktiga neljas, viies on kolme punktiga Korea. Eesti ei ole punktiarvet veel avanud ning asub kuuendal kohal.

Järgmisena kohtub Eesti neljapäeval kell 19.30 Prantsusmaaga.