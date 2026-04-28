Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

"Noored ja vanad aitavad üksteist, meil on päris hea grupp," kinnitas MM-il koondise kapteni kohustusi täitev Robert Arrak. "Atmosfäär on super. Tegime kaks nädalat päris hästi trenni, meil oli päris hea laager Lõuna-Koreas. Päris hea valmisolek."

Kui Soome meistrivõistlustel finaali jõudnud Robert Rooba ei saa sel turniiril Eestit aidata, siis äsja Tšehhis hooaja lõpetanud ründaja Maksim Burkov liitus koondisega esmaspäeva õhtul. "Eelmisel MM-il nägime, et ta on tõeliselt osav mängija ja lisab meile rünnakul jõudu. Ta on heaks abiks ka arvulises ülekaalus mängides," kommenteeris koondise peatreener Petri Skriko.

Eesti esimene vastane B-grupi turniiril on Hispaania, keda on viimastel aastatel korduvalt võidetud. ETV2 otseülekanne algab hommikul kell 7.25.

"Meil on kiire ja hästi uisutav meeskond, kes suudab kenasti luua väravavõimalusi. Kui säilitame kannatlikkuse ja me ei lähe rünnakul liiga intensiivselt riske võtma, siis tuleme kenasti toime," lisas peatreener.