Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu

Esmaspäeval lendab Eesti koondis edasi Hiinasse, kus kolmapäeval alustatakse IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiri. Eesti vastasteks on seal võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.

Teine kohtumine peeti Soulis ligikaudu 4000 pealtvaataja ees ning pakkus märksa rõõmsama tulemuse. Tasavägine mäng lõppes lisaaja järel Eesti 5:4 võiduga. Eesti koondise väravate eest hoolitsesid Erik Potšinok, Vadim Vasjonikin ja Mark Viitanen, otsustava võiduvärava viskas David Timofejev.

Eesti meeste jäähokikoondis pidas enne maailmameistrivõistlusi kaks kontrollkohtumist Korea koondisega. Kui avamängus tuli võõrustajate paremust tunnistada, teenis Eesti teises kohtumises võidu.

