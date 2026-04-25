Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu
Eesti meeste jäähokikoondis pidas enne maailmameistrivõistlusi kaks kontrollkohtumist Korea koondisega. Kui avamängus tuli võõrustajate paremust tunnistada, teenis Eesti teises kohtumises võidu.
Esimene mäng toimus neljapäeval Jincheoni treeningkeskuses, kus Eesti pidi tunnistama vastaste 3:2 paremust. Eesti mõlemad väravad viskas David Timofejev.
Teine kohtumine peeti Soulis ligikaudu 4000 pealtvaataja ees ning pakkus märksa rõõmsama tulemuse. Tasavägine mäng lõppes lisaaja järel Eesti 5:4 võiduga. Eesti koondise väravate eest hoolitsesid Erik Potšinok, Vadim Vasjonikin ja Mark Viitanen, otsustava võiduvärava viskas David Timofejev.
Esmaspäeval lendab Eesti koondis edasi Hiinasse, kus kolmapäeval alustatakse IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiri. Eesti vastasteks on seal võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.
Eesti koondis MM-iks:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: Anders Nõmm