Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti meeste jäähokikoondis pidas enne maailmameistrivõistlusi kaks kontrollkohtumist Korea koondisega. Kui avamängus tuli võõrustajate paremust tunnistada, teenis Eesti teises kohtumises võidu.

Esimene mäng toimus neljapäeval Jincheoni treeningkeskuses, kus Eesti pidi tunnistama vastaste 3:2 paremust. Eesti mõlemad väravad viskas David Timofejev.

Teine kohtumine peeti Soulis ligikaudu 4000 pealtvaataja ees ning pakkus märksa rõõmsama tulemuse. Tasavägine mäng lõppes lisaaja järel Eesti 5:4 võiduga. Eesti koondise väravate eest hoolitsesid Erik Potšinok, Vadim Vasjonikin ja Mark Viitanen,  otsustava võiduvärava viskas David Timofejev.

Esmaspäeval lendab Eesti koondis edasi Hiinasse, kus kolmapäeval alustatakse IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiri. Eesti vastasteks on seal võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.

Eesti koondis MM-iks:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD

Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO  FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE  EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN  FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA  EST
Tehnik: Toomas REBANE  EST
Meedia: Elo KULLA  EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS  EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI  EST

