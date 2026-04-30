Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat

Väravateta lõppenud avakolmandiku järel läks Eesti juhtima poolteist minutit pärast teise perioodi algust, kui värava viskas Maksim Burkov. 30. minutil viis Rasmus Kiik vähemuses olnud Eesti 2:0 juhtima, aga poolteist minutit enne kolmandiku lõppu vähendas Björn Borgman hollandlaste kaotusseisu minimaalseks.

Kolmandal perioodil kindlustas Eesti kolme väravaga siiski võidu. David Timofejev sahistas võrku 48. minutil ning kaks viimast tabamust sündisid kahe viimase minuti jooksul: Kiik viskas 1.52 enne lõpusireeni tühja võrku oma teise värava ning vaid 21 sekundit hiljem sai käe valgeks Marek Potšinok.

Eesti parimaks mängijaks valiti koondise kapten Robert Arrak, kes andis kahele esimesele väravale söödu.

MM-turniir jätkub Eesti jaoks laupäeval, 2. mail, kui vastamisi minnakse Lõuna-Koreaga. Enne MM-i pidas Eesti nende vastu kaks kontrollmängu, kui kaotas esimese 2:3, ent sai teises kohtumises lisaaja järel 5:4 võidu.

Enne mängu:

Eesti hokikoondis alustas MM-turniiri kolmapäeval, kui alistas Hispaania lausa 12:2. Tegu oli Eesti koondise läbi aegade suurima võiduga esimese divisjoni B-grupi tasandil.

Neljapäevane vastane Holland oli Eesti külaliseks novembris Tallinnas toimunud Euroopa Rahvuste karikaturniiril. Siis sai Eesti kindla 6:0 võidu, sealjuures tehti 54 pealeviset vastaste kuue vastu.

"Varasemast kogemusest tean, et Holland on päris füüsiline, kontaktne ja suur kasvu meeskond," iseloomustas Eesti koondise peatreener Petri Skriko neljapäevast vastast. "Peame toetuma oma tugevustele, uisutamisele ja siis tuleme toime."

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA

Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD

Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE

Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA

Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST

Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST

Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE

Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST

Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN

Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN

Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST

Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL

Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR

Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE

Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST

Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST

Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL

Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST

Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN

Treener: Kaupo KALJUSTE EST

Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN

Peamänedžer: Jüri ROOBA EST

Tehnik: Toomas REBANE EST

Meedia: Elo KULLA EST

Füsioterapeut: Siret KALBUS EST

Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST