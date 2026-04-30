Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat
Eesti jäähokikoondis jätkas Hiinas toimuvat esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) võiduga Hollandi üle.
Väravateta lõppenud avakolmandiku järel läks Eesti juhtima poolteist minutit pärast teise perioodi algust, kui värava viskas Maksim Burkov. 30. minutil viis Rasmus Kiik vähemuses olnud Eesti 2:0 juhtima, aga poolteist minutit enne kolmandiku lõppu vähendas Björn Borgman hollandlaste kaotusseisu minimaalseks.
Kolmandal perioodil kindlustas Eesti kolme väravaga siiski võidu. David Timofejev sahistas võrku 48. minutil ning kaks viimast tabamust sündisid kahe viimase minuti jooksul: Kiik viskas 1.52 enne lõpusireeni tühja võrku oma teise värava ning vaid 21 sekundit hiljem sai käe valgeks Marek Potšinok.
Eesti parimaks mängijaks valiti koondise kapten Robert Arrak, kes andis kahele esimesele väravale söödu.
MM-turniir jätkub Eesti jaoks laupäeval, 2. mail, kui vastamisi minnakse Lõuna-Koreaga. Enne MM-i pidas Eesti nende vastu kaks kontrollmängu, kui kaotas esimese 2:3, ent sai teises kohtumises lisaaja järel 5:4 võidu.
Enne mängu:
Eesti hokikoondis alustas MM-turniiri kolmapäeval, kui alistas Hispaania lausa 12:2. Tegu oli Eesti koondise läbi aegade suurima võiduga esimese divisjoni B-grupi tasandil.
Neljapäevane vastane Holland oli Eesti külaliseks novembris Tallinnas toimunud Euroopa Rahvuste karikaturniiril. Siis sai Eesti kindla 6:0 võidu, sealjuures tehti 54 pealeviset vastaste kuue vastu.
"Varasemast kogemusest tean, et Holland on päris füüsiline, kontaktne ja suur kasvu meeskond," iseloomustas Eesti koondise peatreener Petri Skriko neljapäevast vastast. "Peame toetuma oma tugevustele, uisutamisele ja siis tuleme toime."
Eesti koondis MM-il:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: Anders Nõmm