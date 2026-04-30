Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat

Eesti meeste jäähokikoondis Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Eesti jäähokikoondis jätkas Hiinas toimuvat esimese divisjoni B-grupi MM-turniiri 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) võiduga Hollandi üle.

Väravateta lõppenud avakolmandiku järel läks Eesti juhtima poolteist minutit pärast teise perioodi algust, kui värava viskas Maksim Burkov. 30. minutil viis Rasmus Kiik vähemuses olnud Eesti 2:0 juhtima, aga poolteist minutit enne kolmandiku lõppu vähendas Björn Borgman hollandlaste kaotusseisu minimaalseks.

Kolmandal perioodil kindlustas Eesti kolme väravaga siiski võidu. David Timofejev sahistas võrku 48. minutil ning kaks viimast tabamust sündisid kahe viimase minuti jooksul: Kiik viskas 1.52 enne lõpusireeni tühja võrku oma teise värava ning vaid 21 sekundit hiljem sai käe valgeks Marek Potšinok.

Eesti parimaks mängijaks valiti koondise kapten Robert Arrak, kes andis kahele esimesele väravale söödu.

MM-turniir jätkub Eesti jaoks laupäeval, 2. mail, kui vastamisi minnakse Lõuna-Koreaga. Enne MM-i pidas Eesti nende vastu kaks kontrollmängu, kui kaotas esimese 2:3, ent sai teises kohtumises lisaaja järel 5:4 võidu.

Enne mängu:

Eesti hokikoondis alustas MM-turniiri kolmapäeval, kui alistas Hispaania lausa 12:2. Tegu oli Eesti koondise läbi aegade suurima võiduga esimese divisjoni B-grupi tasandil.

Neljapäevane vastane Holland oli Eesti külaliseks novembris Tallinnas toimunud Euroopa Rahvuste karikaturniiril. Siis sai Eesti kindla 6:0 võidu, sealjuures tehti 54 pealeviset vastaste kuue vastu.

"Varasemast kogemusest tean, et Holland on päris füüsiline, kontaktne ja suur kasvu meeskond," iseloomustas Eesti koondise peatreener Petri Skriko neljapäevast vastast. "Peame toetuma oma tugevustele, uisutamisele ja siis tuleme toime."

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

09:58

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse

29.04

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

28.04

Eesti hokikoondis alustab MM-i: kui säilitame kannatlikkuse, tuleme toime

28.04

Crosby koduklubi jäi ellu, Vegas võitis lisaajal

27.04

Rooba klubi pääses Soome meistrivõistluste finaali

27.04

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

26.04

Hokinoorte peatreener: vastased mängisid mõlemas mängus distsiplineeritumalt

26.04

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

25.04

Parras: hoki ja uisutamine ei saa lapsi trenni võtta, sest jääaega pole

25.04

Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

25.04

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu

25.04

Canadiensi ja Lightningu duell läks jälle lisaajale

24.04

Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

10:59

Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

10:22

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar peab MM-i viimase alagrupimängu võitma

09:14

Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

08:04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

00:06

Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Legendaarsest Eesti laskjast ilmus raamat

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

