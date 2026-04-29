Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit

Eesti pääses juhtima juba 5. minutil, kui täpne oli Andre Linde. Seejärel viskas Eesti viieminutilise perioodi jooksul veel kolm väravat, millest kaks kanti David Timofejevi nimele. Timofejev vormistas 17. minutil kübaratriki, kusjuures kõigile kolmele tema tabamusele tegi eeltöö Kristjan Kombe. Avakolmandiku viimasel minutil viskas Eesti kuuenda värava Vadim Vasjonkin.

Teisel perioodil kasvatas Eesti eduseisu seitsmeväravaliseks Rasmus Kiik, kes sai käe valgeks viis minutit pärast mängu jätku.

Hispaania viskas oma avavärava viimase kolmandiku avaminutil, ent Eesti vastas sellele viie järjestikuse väravaga. Litri saatsid vastase võrku Linde, Maksim Burkov, Dilan Savenkov, Kiik ja Kombe. Paar minutit enne lõppu õnnestus Hispaanial visata oma teine värav.

Eesti sooritas kohtumise jooksul 47 pealeviset, Hispaania näitaja oli 24. Tegu oli Eesti koondise läbi aegade suurima võiduga esimese divisjoni B-grupi tasandil.

Neljapäeval kohtub Eesti teises voorus Hollandiga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 7.25.

Enne mängu:

Eesti koondis saavutas nii mullu kui ka tunamullu esimese divisjoni MM-il kolmanda koha. Sel aastal on koondisel head väljavaated ka turniirivõiduks.

Kui Soome meistrivõistlustel finaali jõudnud Robert Rooba ei saa sel turniiril Eestit aidata, siis äsja Tšehhis hooaja lõpetanud ründaja Maksim Burkov liitus koondisega esmaspäeva õhtul. Aastase pausi järel on koondise juures tagasi mullu Soome meistriks tulnud Kristjan Kombe.

Turniiri jooksul kohtutakse Hispaania, Hollandi, Lõuna-Korea, Rumeenia ja võõrustaja Hiinaga. Viiest vastasest eeldatavalt tugevaimad on Rumeenia ja Lõuna-Korea.

Tänase vastase Hispaaniaga mängiti ka 2024. ja 2025. aasta turniiridel ning Eesti võitis need mängud vastavalt 4:3 ja 6:1.

Eesti koondis MM-il:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA

Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST

KAITSJAD

Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE

Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA

Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST

Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST

Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE

Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST

Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN

Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN

Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST

Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA

Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL

Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR

Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE

Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST

Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST

Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL

Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST

Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST

Peatreener: Petri SKRIKO FIN

Treener: Kaupo KALJUSTE EST

Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN

Peamänedžer: Jüri ROOBA EST

Tehnik: Toomas REBANE EST

Meedia: Elo KULLA EST

Füsioterapeut: Siret KALBUS EST

Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST