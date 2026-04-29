Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit
Eesti jäähokikoondis alistas Hiinas toimuval esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril avamängus Hispaania 12:2 (6:0, 1:0, 5:2).
Eesti pääses juhtima juba 5. minutil, kui täpne oli Andre Linde. Seejärel viskas Eesti viieminutilise perioodi jooksul veel kolm väravat, millest kaks kanti David Timofejevi nimele. Timofejev vormistas 17. minutil kübaratriki, kusjuures kõigile kolmele tema tabamusele tegi eeltöö Kristjan Kombe. Avakolmandiku viimasel minutil viskas Eesti kuuenda värava Vadim Vasjonkin.
Teisel perioodil kasvatas Eesti eduseisu seitsmeväravaliseks Rasmus Kiik, kes sai käe valgeks viis minutit pärast mängu jätku.
Hispaania viskas oma avavärava viimase kolmandiku avaminutil, ent Eesti vastas sellele viie järjestikuse väravaga. Litri saatsid vastase võrku Linde, Maksim Burkov, Dilan Savenkov, Kiik ja Kombe. Paar minutit enne lõppu õnnestus Hispaanial visata oma teine värav.
Eesti sooritas kohtumise jooksul 47 pealeviset, Hispaania näitaja oli 24. Tegu oli Eesti koondise läbi aegade suurima võiduga esimese divisjoni B-grupi tasandil.
Neljapäeval kohtub Eesti teises voorus Hollandiga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 7.25.
Enne mängu:
Eesti koondis saavutas nii mullu kui ka tunamullu esimese divisjoni MM-il kolmanda koha. Sel aastal on koondisel head väljavaated ka turniirivõiduks.
Kui Soome meistrivõistlustel finaali jõudnud Robert Rooba ei saa sel turniiril Eestit aidata, siis äsja Tšehhis hooaja lõpetanud ründaja Maksim Burkov liitus koondisega esmaspäeva õhtul. Aastase pausi järel on koondise juures tagasi mullu Soome meistriks tulnud Kristjan Kombe.
Turniiri jooksul kohtutakse Hispaania, Hollandi, Lõuna-Korea, Rumeenia ja võõrustaja Hiinaga. Viiest vastasest eeldatavalt tugevaimad on Rumeenia ja Lõuna-Korea.
Tänase vastase Hispaaniaga mängiti ka 2024. ja 2025. aasta turniiridel ning Eesti võitis need mängud vastavalt 4:3 ja 6:1.
Eesti koondis MM-il:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Chamonix FRA
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
KAITSJAD
Aleksandr OSSIPOV (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Dilan SAVENKOV (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder VELJA (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert OSSIPOV (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Kristjan KOMBE (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark VIITANEN (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita ANTONOV (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Rasmus KIIK (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert ARRAK (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim VASJONKIN (30.04.1996) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Peatreener: Petri SKRIKO FIN
Treener: Kaupo KALJUSTE EST
Väravavahtide treener: Mika JÄRVINEN FIN
Peamänedžer: Jüri ROOBA EST
Tehnik: Toomas REBANE EST
Meedia: Elo KULLA EST
Füsioterapeut: Siret KALBUS EST
Füsioterapeut: Liisbet TIPPI EST
Toimetaja: ERR Sport