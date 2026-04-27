Eesti vehklejad tulid U-23 EM-il neljandaks

Eesti U-23 epeenaiskond
Eesti U-23 epeenaiskond
Eesti kuni 23-aastaste epeenaiskond (Julia Trynova, Dinara Anis, Maria Embrich, Kristiin Nilisk) teenis Cagliaris toimuvatel omaealiste Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha.

Eesti alustas turniiri napi 33:32 võiduga Hispaania üle ja alistas seejärel ka Ukraina 45:40. Poolfinaalis tuli aga tunnistada Itaalia selget 45:34 paremus. Pronksiduellis oli Poola veel kindlamalt 45:21 parem.

Eelneval individuaalturniiril oli Anis jõudnud veerandfinaali ja saanud kaheksanda koha. Trynova teenis 28., Embrich 35. ja Nilisk 66. koha. Meeste turniiril sai Oliver Laasik 35., Valentin Altunin 49., Kasper Tafenau 63. ja Erik Tobias 67. koha.

Teisipäeval alustab võistkonnavõistlust ka Eesti meeskond, kes läheb kaheksandikfinaalis vastamisi samuti Hispaaniaga. Edu korral ootab veerandfinaalis Saksamaa või Soome.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo