Crosby koduklubi jäi ellu, Vegas võitis lisaajal

Sidney Crosby (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki Stanley karikavõistluste avaringis alistas Pittsburgh Penguins kodujääl Philadelphia Flyersi 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) ja viis seeria kuuendasse mängu.

Elmer Söderblom viis Penguinsi avakolmandikul juhtima ning teisel kolmandikul tõid võidu Connor Dewari ja Kris Letangi tabamused. Kolmest väravast kahele andis otsustava söödu väsimatu Sidney Crosby. Lätlane Arturs Šilovs tegi Penguinsi väravasuul 18 tõrjet. Flyers juhib seeriat mängudega kolm-kaks, kuues kohtumine toimub ööl vastu neljapäeval Philadelphias.

Teises läinud ööl peetud kohtumises sai Vegas Golden Knights lisaajal 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) jagu Utah Mammothist ning viigistas seeria kaks-kahele. Brett Howden panustas võitu kahe värava ja ühe väravasööduga, lisaajal tõusis külalismeeskonna kangelaseks Shea Theodore, kes oli täpne 20. minutil.

Toimetaja: Henrik Laever

jäähokiuudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo