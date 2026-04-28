Crosby koduklubi jäi ellu, Vegas võitis lisaajal

Elmer Söderblom viis Penguinsi avakolmandikul juhtima ning teisel kolmandikul tõid võidu Connor Dewari ja Kris Letangi tabamused. Kolmest väravast kahele andis otsustava söödu väsimatu Sidney Crosby. Lätlane Arturs Šilovs tegi Penguinsi väravasuul 18 tõrjet. Flyers juhib seeriat mängudega kolm-kaks, kuues kohtumine toimub ööl vastu neljapäeval Philadelphias.

Teises läinud ööl peetud kohtumises sai Vegas Golden Knights lisaajal 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) jagu Utah Mammothist ning viigistas seeria kaks-kahele. Brett Howden panustas võitu kahe värava ja ühe väravasööduga, lisaajal tõusis külalismeeskonna kangelaseks Shea Theodore, kes oli täpne 20. minutil.