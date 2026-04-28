O'Sullivan ja Trump langesid snuukri MM-il konkurentsist

Ronnie O'Sullivan ja John Higgins.
Ronnie O'Sullivan ja John Higgins. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Snuuker ja piljard

Snuukri maailmameistrivõistlustel Sheffieldis said esmaspäeval selgeks kõik veerandfinalistid.

Neljakordne maailmameister John Higgins (WS 5.) seljatas 16 parema seas seitsmekordse tšempioni Ronnie O'Sullivani (WS 12.) 13:12.

Kohtumise algus kujunes Higginsi jaoks keeruliseks. Ta kaotas esimese sessiooni 2:6 ning jäi pühapäeval teises sessioonis 4:9 kaotusseisu. Šotlane suutis aga enne teise sessiooni lõppu kolm frame'i järjest võita ning jätkas samas rütmis ka kolmanda sessiooni alguses, asudes juhtima 10:9.

O'Sullivan'il õnnestus korraks initsiatiiv taas endale haarata ja läks ette 11:10, kuid see jäi tema viimaseks eduseisuks. Higgins võitis viimasest neljast frame'ist kolm ning kohtumise järel kostus saalis mõlema mängija kiituseks lõppematu ovatsioon.

"Olen üliõnnelik, et suutsin kolmandas sessioonis mängu tagasi tulla. Ma ei saa siiani aru, kuidas olin teise sessiooni lõpus vaid 7:9 kaotusseisus," rääkis Higgins. "Ma ei andnud alla. Ronnie mängis hämmastavalt! Ta lõi tõesti suurepäraselt," lisas võitja.

"Ausalt öeldes olen šokeeritud, et suutsin sellest tasavägise mängu teha," märkis O'Sullivan. "Eksisin mitmel olulisel löögil. Ilmselt see saigi otsustavaks."

Ülimalt tasavägise lahingu pidasid maha ka maailma esinumber Judd Trump ja Hossein Vafaei (WS 32.). Trump rebis seisult 6:7 ette, kui võitis neli frame'i järjest, kuid Vafaei vastas omakorda nelja järjestikuse punktiga. Trump viigistas seisu 11:11-le ja pääses juhtima 12:11, kuid Vafaei tegi seejärel 106-punktilise seeria ning vormistas võidu 91-punktilise seeriaga.

Snuukri MM: Hossein Vafaei - Judd Trump. Autor/allikas: Kalle Pilt

"Ootan põnevusega igat vastast. Ma ei karda kedagi ja nad kõik teavad seda," ütles Vafaei. "Ma ei tunne mingit survet, miks ma peaksin muretsema? Kolisin Sheffieldi, et olla Crucible'ile (MM-i toimumispaik - ERR) lähemal. Võidukarikas elab minu peas. See on üks minu karjääri suurimaid võite. Nautisin igat hetke," lisas ta.

2019. aastal maailmameistriks tulnud Trump tõdes, et tundis kohutavat kaotusevalu: "Kui tead, et ei mänginud hästi, siis ei saa rääkida ebaõnnest. Ma ei ole vihane, ma lihtsalt ei olnud piisavalt hea."

Higgins kohtub veerandfinaalis Neil Robertsoniga (WS 3.), kes sai 13:7 jagu Chris Wakelinist (WS 13.). Vafaei järgmiseks vastaseks on Wu Yize (WS 10.), viimane oli 13:11 üle neljakordsest maailmameistrist Mark Selbyst (WS 7.).

Tiitlikaitsja Zhao Xintong (WS 4.) läheb vastamisi Shaun Murphy'ga (WS 8.) ning Mark Allen (WS 14.) mängib Barry Hawkinsi (WS 11.) vastu. Maailmameister selgub 4. mail.

Toimetaja: Henrik Laever

