X!

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

Colorado Avalanche
Colorado Avalanche alistas jäähoki Stanley karikavõistluste avaringis võõrsil Los Angeles Kingsi 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) ja võitis seeria mängudega neli-null.

Nathan MacKinnon realiseeris avakolmandikul arvulise ülekaalu, teisel suurendas Clae Maker edu ja kuigi Joel Edmundson vähendas vahet, siis Nicolas Roy ja Devon Toewsi tabamused viimase kolmandiku alguses viisid põhiturniiri võitja juba kindlasse sisu.

Viimane värav sündis 5.38 enne lõppu, kui MacKinnon saatis litri tühja puuri. Lisaks kahele väravale jäi tema nimele sellest mängust ka üks resultatiivne sööt.

Colorado Avalanche võitis seega seeria neli-null ja neist viimane mäng oli numbrilisest kõige kindlam: varasemalt alistati vastane kahel korral skooriga 2:1 ja korra 4:2.

Järgmisena tuleb vastu kas Dallas Stars või Minnesota Wild. Selles paaris on seis hetkel kaks-kaks.

Ühe võidu kaugusele teisest ringist jõudis Buffalo Sabres, kes alistas võõrsil Boston Bruinsi 6:1 (4:0, 0:0, 2:1) ja juhib nüüd kokkuvõttes mängudega kolm-üks.

Samamoodi on Anaheim Ducks juhtimas Edmonton Oilersi vastu. Pühapäeval saadi vastasest kodus jagu lisaajal 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). Otsustava värava viskas Ryan Poehling.

Tampa Bay Lightning oli võõrsil parem Montreal Canadiensist 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) ja viigistas seeria kaks-kahele.

Toimetaja: Siim Boikov

Põhiturniiri parimal Stanley karikasarja avaringis probleeme polnud

