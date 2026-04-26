Hokinoorte peatreener: vastased mängisid mõlemas mängus distsiplineeritumalt

Nädalavahetusel Tondiraba jäähallis alanud U-18 vanuseklassi MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiril viis Eesti koondise Leedu vastu arvulisest ülekaalust ette Andrei Filonik, kui mängitud oli kaks ja pool minutit. Edasi dikteeris avakolmandikul sündmusi Leedu, asudes 20-minutilise mängu järel juhtima 4:1. Leedu kolmanda värava järel vahetati Simon Sildre asemele väravasse Timur Alihodžin, kolmandiku lõpus teenis 5+20 minutit karistuse ja eemaldati mängust hokikepiga vastast rünnanud Arseni Koltsov.

"Kui seis läks 1:4-le ja läks natuke käest ära, siis hakkasime rahulikumalt tegutsema. Ma saan öelda, et umbes 45 minutit mängisime paremini, aga ei saanud litrit väravasse," sõnas Eesti U-18 koondise peatreener Balint Fekti.

Kahel järgmisel kolmandikul üritas Eesti aktiivselt kaotusseisu vähendada, jõudes teist korda sihile kaheksa minutit enne kohtumise lõppu – värava autoriks Maksim Kolnenkov. Leedu vormistas 5:2 võidu, kui Eesti mängis lõpus kuuekesi ja väravavahita. Laupäeva õhtul kaotas Eesti 2:4 Lõuna-Koreale.

"Ütleme välja, et meil oleks võimalus olnud mõlemad mängud võita, aga vastased mõlemas mängus mängisid distsiplineeritumalt," tõdes Fekti.

Esmaspäeval on turniiril puhkepäev, sealt edasi on Eesti vastaseks veel Austria, Prantsusmaa ja Itaalia. "Meil on võimalused täitsa lahtised. Oleks hea, kui rohkem inimesi tuleks kohale ja aitaks meid natuke. Kui nad toetavad häälekalt, siis kohe see aitab ka meie mängijaid. Kuidas me ütleme: see viies viisik ja kuues mängija jääl on väga oluline," lisas Fekti.