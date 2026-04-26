X!

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

NHL: Ottawa Senators - Carolina Hurricanes Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliiga NHL-i Stanley karikaturniiril selgus esimene veerandfinalist, kui Carolina Hurricanes teenis vägivaldses mängus Ottawa Senatorsi üle neljanda võidu.

Idakonverentsi esinumber Carolina ja kaheksandana karikavõistlustele pääsenud Ottawa olid maha pidanud kolm füüsilist kohtumist, kuid neljandas kiskus vastasseis päris vägivaldseks. Viis minutit pärast teise perioodi algust niitis Senatorsi kaitsja Tyler Kleven venelase Aleksander Nikišini karmilt pikali, misjärel lasti jääl rusikad käiku.

Teise kolmandiku esimese kümne minuti jooksul saadeti kuus mängijat rahunema, avaperioodil oli karistust kandnud kokku neli mängijat.

Võõrsil mänginud Hurricanes läks 35. minutil kanadalase Taylor Halli tabamusest juhtima, aga kaasmaalane Drake Batherson viigistas kaks minutit hiljem seisu ja otsustavale kolmandikule mindi vastu 2:2 viigiseisul.

Kümme minutit pärast viimase kolmandiku algust läks Carolina Logan Stankoveni väravast taas juhtima ning kaks ja pool minutit enne lõpusireeni saatis soomlane Sebastian Aho litri vastase tühja väravasse. Senators jõudis Dylan Cozensi värava järel taas tabamuse kaugusele, aga Aho pani siis seeriale punkti, kui viskas taas tühja väravasse ja vormistas Hurricanesile otsustava (0:0, 1:1, 3:1) võidu.

Nelja mänguga Senatorsi konkurentsist pühkinud Hurricanes ootab oma vastast Philadelphia Flyersi ja Pittsburgh Penguinsi vastasseisust. Flyers võitis esimesed kolm kohtumist, aga ei suutnud laupäeval edasipääsu kindlustada, kui Pittsburgh päästis võõrsil 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) võiduga oma hooaja. Nelja võiduni peetav seeria rändab viiendaks mänguks taas Pittsburghi.

Läänekonverentsis on seeria Dallas Starsi ja Minnesota Wildi vahel viigis kaks-kaks, kui Minnesota lisaajal 20. minutil 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) võidu teenis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

