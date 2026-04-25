15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

Kaks väravat said kirja nii Vanessa Grutop kui ka Gretlin Pihlak. 15-aastane Pihlak on skoorinud seni igas voorus, kirjutab Soccernet.ee.

Meistriliiga tabelis on nüüd terve esikolmik - Flora, Paide Linnanaiskond, Viimsi JK - võrdselt kuue punkti peal, aga Viimsil on selle vooru mäng veel pidamata. Elva asub ühe punktiga eelviimasel, viiendal kohal.