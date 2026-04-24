Tartus avatakse nädalavahetusel Emajõe karikaga kodune sõudehooaeg

Hooaja alguse klassiku esimesel päeval läbitakse 4000, teisel 2000 meetrit. Mõlemad distantsid on eraldistardiga ning paatkonnad lähevad rajale üheminutiliste intervallidega, kirjutab sõudeliit.

Lõplik paremusjärjestus selgitatakse kahe distantsi aegade liitmise teel. Võrdsete tulemuste korral määrab paremusjärjestuse 2000 meetri distantsi tulemus.

Jõuproovi finiš on taas Lodjakoja juures. Tiimide esindajate koosolek on laupäeval kell 11 Lodjakojas, esimene start antakse kell 14. Mõõduvõtul stardib enam kui 90 paatkonda, sportlasi teeb kaasa üle 100.