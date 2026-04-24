Paskotši hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud

Paskotšit on juba tükk aega vaevanud hüppeliigese väsimusmurd. Viimati käis ta väljakul 20. veebruaril, kui pidi kohtumise Cercle Brugge vastu 33. minutil pooleli jätma, kirjutas Soccernet.ee.

"Viimased kolm-neli mängu mängisin suure valuga, aga oli enam-vähem okei. Mängueelses trennis läks palju halvemaks ja mängupäeval oli sama halb," kirjeldas ta toona. "Proovisin mängida, aga valu oli lõpuks selline, et enam ei suutnud joosta."

Seejärel käis kaitsja MRI-uuringul ning oli veel lootusrikas, et peagi õnnestub tal väljakule naasta. "Väga halb ei ole, aga ka mitte hea. Pean praegu koormustega väga ettevaatlik olema."

