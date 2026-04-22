O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

50-aastane O'Sullivan kohtus põhiturniiri avaringis endast poole noorema hiinlase He Guoqiangiga ning võitis veenvalt 10:2. Vanameister sooritas neli vähemalt sajapunktist seeriat (century break).

Teises ringis kohtub O'Sullivan neljakordse maailmameistri John Higginsiga, kes sai avaringis Ali Carterist jagu numbritega 10:7.

"Oleme kaks vana kala. John on ilmselt favoriit. Mina ei tunne pinget, pigem on see Johni õlgadel. Loodetavasti suudan talle pakkuda korralikku vastupanu," jäi O'Sullivan tagasihoidlikuks. "John armastab minu vastu mängida – talle tõesti meeldib see. Ta mängib minu vastu paremini kui mina tema vastu," lisas ta.

O'Sullivan tuli esimest korda maailmameistriks 2001. aastal ning võitis oma seitsmenda tiitli 2022. aastal.