Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

Jaanuari alguses Chelseaga kuue ja poole aasta pikkuse lepingu sõlminud Roseniorile sai saatuslikuks viimastel nädalatel näidatud kehv mängupilt. Inglismaa kõrgliigas on Chelseal käsil viie mängu pikkune kaotusteseeria, seejuures ei suutnud Londoni sinine klubi nendes mängudes ühtegi palli vastaste võrku lüüa.

Pärast teisipäeval saadud 0:3 kaotust Brightonilt tegi Rosenior oma mängijad maatasa, nimetades muuhulgas nende esitust "vastuvõetamatuks". "Ma olen mängijaid pikalt kaitsnud, kui pidin seda tegema, aga tänast esitust ma ei saa kaitsta. Nad ei näidanud mitte midagi sellist, mida ma neilt ootan. Selline suhtumine peab muutuma," sõnas ta.

Roseniori vallandamise järel juhendab meeskonda kuni käimasoleva hooaja lõpuni senine abitreener Calum McFarlane. BBC Sporti andmeil kaalub Chelsea uueks peatreeneriks palgata Andoni Iraolat, Marco Silvat või Edin Terzicut.

Chelsea pidas Roseniori käe all kõikide sarjade peale 23 kohtumist, millest võideti 11 ja kaotati 10.