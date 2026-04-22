Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

Liam Rosenior. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Inglismaa jalgpalliklubi Londoni Chelsea ja peatreener Liam Roseniori teekonnad läksid kolme kuu järel lahku.

Jaanuari alguses Chelseaga kuue ja poole aasta pikkuse lepingu sõlminud Roseniorile sai saatuslikuks viimastel nädalatel näidatud kehv mängupilt. Inglismaa kõrgliigas on Chelseal käsil viie mängu pikkune kaotusteseeria, seejuures ei suutnud Londoni sinine klubi nendes mängudes ühtegi palli vastaste võrku lüüa.

Pärast teisipäeval saadud 0:3 kaotust Brightonilt tegi Rosenior oma mängijad maatasa, nimetades muuhulgas nende esitust "vastuvõetamatuks". "Ma olen mängijaid pikalt kaitsnud, kui pidin seda tegema, aga tänast esitust ma ei saa kaitsta. Nad ei näidanud mitte midagi sellist, mida ma neilt ootan. Selline suhtumine peab muutuma," sõnas ta.

Roseniori vallandamise järel juhendab meeskonda kuni käimasoleva hooaja lõpuni senine abitreener Calum McFarlane. BBC Sporti andmeil kaalub Chelsea uueks peatreeneriks palgata Andoni Iraolat, Marco Silvat või Edin Terzicut.

Chelsea pidas Roseniori käe all kõikide sarjade peale 23 kohtumist, millest võideti 11 ja kaotati 10.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:59

Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

18:45

VAATA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit Uuendatud

14:26

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

21.04

Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

21.04

Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

21.04

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

21.04

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

sport.err.ee uudised

19:59

Vabalanguses Chelsea vallandas peatreeneri

19:27

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

18:51

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

18:45

VAATA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit Uuendatud

18:24

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

17:29

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:33

Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

14:26

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

14:09

13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

10:26

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

loetumad

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

18:45

VAATA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit Uuendatud

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

