Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

Meeste PRO kategoorias pääsesid finaali kaks Eesti sportlast – Maksim Tihhomirov ja Semjon Bassov. Juunioride arvestuses jõudis finaali Artjom Kabantšuk. Kokku osales maailma karika sarja etapil 67 meest ja 84 juuniori 22 riigist.

Tihhomirov kogus finaalis 93,43 punkti ning jäi esikohast 0,67 punkti kaugusele. Etapi võitis Suurbritannia sportlane Harvey Perkins. "Tulemus tähendab minu jaoks väga palju – see näitab, et ka Eestist on võimalik maailma tippu jõuda," ütles Tihhomirov.

Varasemalt on eestlastest rahvusvahelisel tasemel poodiumile jõudnud vaid Roomet Säälik, kes saavutas 2017. aastal ISF maailmameistrivõistlustel kolmanda koha.

Teistest Eesti finalistidest saavutas Bassov meeste arvestuses 17. koha ning Kabantšuk oli juunioride seas 18., teenides mõlemad punkte maailma edetabelisse. MK-etapi raames toimusid ka kuni 11-aastaste sportlaste võistlused, kus 10-aastane Platon Solohha sai kuuenda koha.