13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

Riza Kayaalp Autor/allikas: UWW.org
Albaanias Tiranas toimuvatel Kreeka-Rooma maadluse Euroopa meistrivõistlustel võitis türklane Riza Kayaalp rekordilise 13. Euroopa meistritiitli.

-130 kg kaalukategooria finaalis ungarlase Darius Attila Viteki punktidega 7:1 alistanud Kayaalp möödus oma saavutusega Venemaa maadlejast Aleksandr Karelinist, kes võitis oma karjääri jooksul 12 Euroopa meistritiitlit.

"Milline imeline tunne! See tiitel on minu jaoks eriti väärtuslik, sest nii pikaaegse ja stabiilse edu saavutamine Euroopas, kus on tõsiselt tugevaid riike, ei ole lihtne. Olen väga uhke, et sellise rekordi oma nimele sain," rääkis Kayaalp pärast finaali. "Kui esimest korda Euroopa meistriks tulin (2010 - toim), siis mõtlesin lihtsalt, et äkki võidan veel medali või kaks."

36-aastane türklane on oma suurepärase karjääri jooksul tulnud viiel korral ka maailmameistriks, olümpiamängudelt on ta võitnud aga ühe hõbeda (2016) ja kaks pronksi (2012, 2020).

Pariisi olümpiamängudel Kayaalp osaleda ei saanud, sest talle määrati dopingureeglite rikkumise eest nelja aasta pikkune võistluskeeld. Türklane kaebas selle otsuse edasi rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) ning tõestas, et tarvitas keelatud ainet enesele teadmata, misjärel vähendati ta karistust kahe ja poole aasta võrra. Kayaalp naasis matile 2026. aasta alguses.

Eestlaste turniir kõige säravamalt ei läinud, nii Heiki Nabi (-130 kg) kui ka Richard Karelson (-97 kg) kaotasid avaringis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:33

Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

14:26

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

14:09

13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

21.04

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

