13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

-130 kg kaalukategooria finaalis ungarlase Darius Attila Viteki punktidega 7:1 alistanud Kayaalp möödus oma saavutusega Venemaa maadlejast Aleksandr Karelinist, kes võitis oma karjääri jooksul 12 Euroopa meistritiitlit.

"Milline imeline tunne! See tiitel on minu jaoks eriti väärtuslik, sest nii pikaaegse ja stabiilse edu saavutamine Euroopas, kus on tõsiselt tugevaid riike, ei ole lihtne. Olen väga uhke, et sellise rekordi oma nimele sain," rääkis Kayaalp pärast finaali. "Kui esimest korda Euroopa meistriks tulin (2010 - toim), siis mõtlesin lihtsalt, et äkki võidan veel medali või kaks."

36-aastane türklane on oma suurepärase karjääri jooksul tulnud viiel korral ka maailmameistriks, olümpiamängudelt on ta võitnud aga ühe hõbeda (2016) ja kaks pronksi (2012, 2020).

Pariisi olümpiamängudel Kayaalp osaleda ei saanud, sest talle määrati dopingureeglite rikkumise eest nelja aasta pikkune võistluskeeld. Türklane kaebas selle otsuse edasi rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) ning tõestas, et tarvitas keelatud ainet enesele teadmata, misjärel vähendati ta karistust kahe ja poole aasta võrra. Kayaalp naasis matile 2026. aasta alguses.

Eestlaste turniir kõige säravamalt ei läinud, nii Heiki Nabi (-130 kg) kui ka Richard Karelson (-97 kg) kaotasid avaringis.