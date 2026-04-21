Kultuuriministeerium ja EOK esitlesid "Spordisõber 2026" laureaate

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt Tallinna Teletornis üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid.

"Sport ja liikumine ei ole pelgalt kulu riigieelarves, vaid investeering meie ühiskonna tervisesse ja majandusse," rääkis üritusel kultuuriminister Heidy Purga. "Eesti spordi rahastamine seisab jätkuvalt kolmel tugeval sambal – riik, kohalik omavalitsus ja erasektor, kellest viimane annab süsteemile olulise jõu ja kestlikkuse. Tänasel "Spordisõber 2026" tunnustusüritusel avaldasime tänu ettevõtjatele ja toetajatele, kes panustavad nii tippspordi edusse kui ka liikumisharrastuse edendamisse üle Eesti."

"Teie valik on olnud teha ja kujundada Eestis sellist sporti nagu teie soovite," tänas laureaate olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. "Olete aidanud, toetanud ja kaasa elanud. Mida mitmekesisem on meie spordi rahastamine, seda parema tulemuse me saame. Ilma teie toeta oleks meie alaliitudel veelgi palju keerulisem. Oleme väga tänulikud teile, kes on aidanud sportlastel toime tulla ja oma unistusi püüda. Aitäh!"

Spordisõber 2026 laureaadid on:

Barrus AS (esitaja Võru Võrkpalliklubi) – Barrus AS on aastaid olnud Võrumaa spordi järjepidev ja strateegiline toetaja, panustades nii tippspordi kui ka noorte- ja kogukonnaspordi arengusse. Alates 2022. aastast on Barrus AS olnud Võru Võrkpalliklubi meeskonna peasponsor, võimaldades klubil osaleda Balti liigas, Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel ning tegutseda professionaalselt kõrgeimal tasemel.

Connecto Infra AS (esitaja Eesti Suusaliit) – Connecto Infra AS on olnud Eesti suusaspordi usaldusväärne partner alates 2019. aastast. Ettevõte on seisnud Eesti Suusaliidu ja kahevõistlejate kõrval nende teekonnal maailma tippu ning aidanud kaasa sellele, et Eestis oleks võimalik korraldada rahvusvahelise tasemega suusavõistlusi ka kodupublikule. Lisaks talispordile on Connecto Infra partner ka TalTechi korvpallimeeskonnale, mis peegeldab nende soovi panustada Eesti sporti laiemalt.

Embach Ehitus (esitajad Tartu Spordiliit, Tartumaa Spordiliit, Eesti Laskesuusaföderatsioon, Klubi Tartu maraton, SA Tehvandi Spordikeskus) – Embach Ehitus on järjepidevalt panustanud Eesti spordi ja liikumisharrastuse edendamisse, toetades nii noortesporti, kogukondlikke spordiüritusi kui ka tippsportlasi ja -organisatsioone üle kogu Eesti. Eriti märkimisväärne on möödunud aasta lõpus avatud Tähtvere Spordipargi lasketiir Tartus, mis on ehitatud ja toetatud Embach Ehituse poolt ning loob kaasaegsed treeningtingimused Eesti laskesuusatajatele.

Jazz Pesulad (esitaja Eesti Sulgpalliliit) – Jazz Pesulad laialdane toetus erinevatele spordialadele nagu sulgpall, rannavõrkpall, motosport, jalgpall kui firmasport näitab nende pühendumust spordi arengule kogukonnas. Jazz Pesulate pühendumine spordile ei piirdu ainult rahalise toetusega, vaid võib hõlmata ka muud tegevust, nagu näiteks spordiürituste korraldamine (rannavõrkpalli Jazz Pesulad Cup) või osalemine spordiga seotud heategevuslikes ettevõtmistes. Nende tegevus aitab luua tugevamat ja aktiivsemat spordikogukonda ning toetab tervislikke eluviise.

Kagu Engineering OÜ (esitaja Eesti Jalgratturite Liit) – Kagu Engineering on olnud Eesti jalgrattaspordi pikaajaline ja järjepidev toetaja, kelle panus on oluliselt kaasa aidanud ala kestlikule arengule. Nende toetus on võimaldanud hoida võistluste korraldamise järjepidevana, toetada noorsportlaste arengut ning elavdada kogukondlikku spordielu, eriti aladel nagu BMX ja downhill, kus riiklik toetus on olnud tagasihoidlikum.

AS Mistra (esitaja Eesti Käsipalliliit) – AS Mistra on mitme hooaja vältel järjepidevalt ja sisuliselt toetanud Eesti spordi ja liikumisharrastuse arengut, eelkõige käsipalli. Ettevõtte toetus on aidanud kaasa Eesti naiste käsipallikoondise tegevuse stabiilsusele ning võimaldanud mitmel hooajal Balti mere liiga toimumist, suurendades rahvusvahelist konkurentsi, tõstes võistluste taset ja parandades ala nähtavust. Lisaks toetab AS Mistra Eesti käsipallimeeskonda, kes osaleb meeste Balti liigas, Eesti meistriliigas ja esiliigas ning esindab Eestit Euroopa karikavõistlustel.

Nefab Packaging OÜ (esitaja Eesti Paralümpiakomitee) – Nefab on toetanud Eesti Invaspordi Liitu alates 2014. aastast ning viimastel aastatel on nende rahalise toetus väärtus Eesti Paralümpiakomitee tegevusse olnud märkmisväärne. Ettevõtte Eesti kollektiivi kuuluvad kaks kõrgetasemelist parasportlast - paraujuja Robin Liksor ja ratastoolitennisist Urmo Voogla. Nefabi lähenemine ei käsitle puuetega inimeste töölevõtmist kui eraldiseisvat eesmärki või sotsiaalprojekti, vaid kui loomulikku osa ettevõtte väärtusruumist.

Škoda Eesti (esitaja Eesti Jäähokiliit) – Škoda maaletooja Eestis Auto 100 AS on järjepidevalt toetanud Eesti spordielu korraldajaid ja sportlasi, sealhulgas Paul Aronit, Eesti Ratsaliitu ja Eesti Olümpiakomiteed. 2025. aastal aitas Auto 100 AS koos Škoda Eestiga oluliselt kaasa Eesti jäähoki rahvuskoondise väärikale esinemisele kodusel MM-turniiril Tondiraba jäähallis ning tagas kõrgetasemelise korraldusliku võimekuse Eesti rahvusvahelisel areenil.

Ain Hanschmidt (esitaja Eesti Golfi Liit) – Ain Hanschmidti juhitav Infortar AS on olnud kolmel viimasel aastal Eesti Golfi Liidu suurim toetaja. Kontserni kuuluv Tallink on golfi toetaja olnud 10+ aastat, lisaks toetatakse teisi spordialasid nagu laskesuusatamine ja tennis.

Elar Sarapuu (esitaja Eesti Maadlusliit) – Elar Sarapuu on pühendunud ja järjepidev Eesti maadluse toetaja, kes on aidanud luua paremaid tingimusi sportlastele, treeneritele ja spordiorganisatsioonidele. Tema tegevuses peegeldub siiras soov panustada noorte arengusse ning edendada tervislikke eluviise.



"Spordisõber" on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2019. aastal ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.