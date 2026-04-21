Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

19-aastane Moody alustas kohtumist suurepäraselt ning läks hommikuse sessiooni järel juhtima 6:3. Õhtuses sessioonis alustas ta võidukalt, kuid varises seejärel kokku ning loovutas 2024. aasta maailmameistrile seitse freimi järjest.

Moody mängis õhtul eduga ebakindlalt ning jättis mitu head võimalust kasutamata. "Lihtsalt liiga palju halbu freime," sõnas ta pärast mängu. "Mul oli 7:3 seisul mäng võidetud, aga eksisin siis punasel ja ta võitis kolme snuukriga. Tundsin end mugavalt, aga eksimused häirisid. Aga tulen sellest veel tugevamalt välja, loodetavasti saan järgmine aasta siin uuesti mängida. Üritan õppida, milliseid lööke mis hetkedel mängida."

Maailma edetabeli teine Wilson pääses seega ehmatusega ning kohtub teises ringis Mark Alleniga (WST 14.), kes alistas avaringis hiinlase Zhang Anda (WST 22.) 10:6. Mullu maailmameistriks tulnud hiinlane Zhao Xintong (WST 4.) alistas oma esimeses matšis Liam Highfieldi (WST 92.) 10:7.

Teisipäeval alustavad oma turniiri maailma esinumber Judd Trump ja seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan (WST 12.). Maailmameister selgub 4. maiks.