Tottenham Hotspur oli lähedal, aga võiduta aasta jätkub

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 18. voorus piirdus Tottenham Hotspur kodus Brighton & Hove Albioni vastu 2:2 ja see ei suurendanud oluliselt nende võimalusi kõrgliigasse püsima jääda.

Tottenham läks Pedro Porro (39. minutil) ja Xavi Simonsi (77.) tabamustest kahel korral juhtima, aga külalised suutsid mõlemal juhul viigistada: esimesena tegi seda Kaoru Mitoma (45+3.) ja teisena Georginio Rutter (90+5.).

See tähendab, et klubi püsib Inglismaa kõrgliigas võiduta juba 15 mängu järjest. Viimane täistabamus tuli eelmisel kalendriaastal, kui 28. detsembril saadi võõrsil jagu Crystal Palace'ist. Pärast seda on Londoni klubi teeninud kuus viiki ja üheksa kaotust.

33 mänguga on meeskond kogunud 31 punkti, mis annab liigatabelis 18. koha. Võimalik on tõusta ka päästvale 16. või 17. kohale, aga selleks on ilmselt vaja hakata võitma. Meeskonnal on tänavu pidada veel viis liigamängu: võõrsil Wolverhamptoni ja Aston Villaga, kodus Leediga, võõrsil Chelseaga ja kodus Evertoniga.

Tottenham Hotspuri väljakukkumine Inglismaa liigast oleks märgiline sündmus, kuna ajalooliselt on Londoni klubi loetud pigem Premier League'i suurte hulka. Kui eelmisel hooajal jäädi viimasena püsima, siis enne seda lõpetati tabeli teises pooles hooajal 2007/2008.

Pärast seda, kui klubi 1950. aastal Inglismaa kõrgliigasse kerkis, on meeskond vaid korra üheks hooajaks (1977/1978) sealt välja langenud.

Tulemused: Brentford - Fulham 0:0, Newcastle - Bournemouth 1:2, Leeds - Wolverhampton 3:0, Tottenham - Brighton 2:2, Chelsea - Man United 0:1.