Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

Selgunud on Eesti jäähokikoondis MM-võistluste esimese divisjoni turniiriks. Kaks olulist mängijat seekord turniiril osaleda ei saa. Aastase pausi järel on tagasi koondises Kristjan Kombe.

Peatreener Petri Skriko nimetas kuu lõpus Hiinas algavaks MM-võistluste esimese divisjoni turniiriks Eesti jäähokikoondise koosseisu kaks väravavahti, seitse kaitsjat ja 13 ründajat. MM-ist jäävad eemale Soome kõrgliigas medalimängudele jõudnud Robert Rooba ja Tšehhis üleminekumängudel osalev Maksim Burkov - mõlemad on olnud koondise liidrid ja olulised skooritegijad.

"Mina usun ja selline ütlus on samuti, et loodus tühja kohta ei salli," lausus treener Kaupo Kaljuste ERR-ile. "Ma usun, et keegi teine suudab selles rollis hästi hakkama saada."

Aastase pausi järel on koondise juures tagasi mullu Soome meistriks tulnud Kristjan Kombe. 26-aastasel ründajal jäi seljataha Kuopio klubis karjääri raskeim hooaeg. "Väga palju vigastusi oli kahjuks sel aastal," kahetses ta. "Loodame, et järgmine aasta saan tervem olla. Mul oli õlalõikus, siis siit läks lihas katki ja midagi tuli veel."

Kombe mängis tänavu Soome kõrgliigas 31 kohtumist, viskas ühe värava ja andis neli tulemuslikku söötu. "Oma roll jäi natuke väiksemaks täpselt nende vigastuste pärast," ütles ta. "Ja igal aastal ka tiitlit ei võida. Tänulik olen, et eelmisel aastal võitsime."

Koondise mängijatest vaid ühel, 38-aastasel Aleksandr Ossipovil on vanust üle kolmekümne. Meeskonna keskmine vanus on vaid 24 eluaastat. MM-turniiril Hiinas on viiest vastasest eeldatavalt tugevaimad Rumeenia ja Lõuna-Korea. "Nende võitmiseks peavad kõik liinid õnnestuma: ründajad, kaitsja ja väravavaht," loetles Kaljuste. "Siis usun, et neid on võimalus hammustada. Aga see selgub siis, kui need mängud on mängitud."

Jäähokikoondis peab nädalavahetusel võõrsil kaks kontrollmängu Leeduga ja sõidab siis laagrisse Aasiasse. MM-turniir, mida näitab otseülekandes ERR, algab 29. aprillil.

Toimetaja: Siim Boikov

Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

