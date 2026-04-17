Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

Moises Caicedo
Moises Caicedo
Jalgpall

Chelsea keskvälja tugitala Moises Caicedo pikendas klubiga lepingut veel kahe aasta võrra ja jätkab nüüd paberite järgi Londoni klubis 2033. aastani.

24-aastane Ecuadori koondislane saabus Chelseasse 2023. aastal Brighton & Hove Albionist, kuid lõi tõsiselt särama seoses peatreener Enzo Maresca tulekuga 2024. aastal.

2025. aastal krooniti ta meeskonnaga Euroopa Konverentsiliiga võitjaks ja hiljem ka klubide MM-i meistriks. Eelmise hooaja eest valiti ta Chelsea parimaks mängijaks nii klubi kui ka kaasmängijate poolt.

Tänaseks on temast saanud üks meeskonna tuumikmängijaid, kes on sel hooajal pidanud kõigi sarjade peale kokku üle 40 kohtumise ja kandnud aeg-ajalt ka kaptenipaela.

"Ma usun sellesse meeskonda, sellesse klubisse ja tean, et liigume õiges suunas. Oleme üheskoos alles alustanud," lausus Caicedo. "Ma tahan Chelseaga rohkem karikaid võita ning anda selle klubi ja fännide heaks kõik."

Toimetaja: Siim Boikov

