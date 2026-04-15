Liverpool ja Prantsusmaa said karmi tagasilöögi

Liverpooli ja Prantsusmaa koondise ründemängija Hugo Ekitike sai karmilt viga ei osale ilmselt suvel toimuval MM-finaalturniiril.

Prantsuse ajalehed Le Parisien ja L'Equipe kirjutasid kolmapäeval, et Ekitike rebestas teisipäeval Meistrite liiga kohtumises Achilleuse kõõluse.

23-aastane Ekitike mängis Pariisi Saint-Germaini vastu pool tundi, mispeale kanti ta kanderaamil väljakult minema.

Ekitike on löönud tänavu Liverpooli eest 15 väravat, lisaks tegi ta skoori märtsi lõpus Prantsusmaa koondises maavõistluskohtumises Brasiiliaga, mis lõppes 2:1 võiduga.

Prantsusmaa koondis peab oma esimese mängu MM-finaalturniiril 16. juunil Senegali vastu. I-alagrupis minnakse vastamisi ka Iraagi ja Norraga.

Kui Ekitike vajab operatsiooni, ei pruugi ta platsile naasta enne 2027. aastat.