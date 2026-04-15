EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat
Tuleval nädalal toimuvatele maadluse Euroopa meistrivõistlusele sõidab kolm Eesti maadlejat: Heiki Nabi, Richard Karelson ja Viktoria Vesso.
Kõigepealt tuleb meeste Kreeka-Rooma raskekaalus 20.-21. aprillil matile Heiki Nabi. Kuni 97-kiloste Kreeka-Rooma maadlejate seas heitlev Richard Karelson võistleb 21.-22. aprillil.
Ainsa Eesti naismaadlejana koondisesse kuuluv Viktoria Vesso võistleb kaalukategoorias kuni 62 kilogrammi, mille võistluspäevad on 23.-24. aprillil.
Võistlused toimuvad Albaania pealinnas Tiranas.
Eesti maadlejad jõudsid EM-il viimati medalini 2022. aastal Budapestis, kui Epp Mäe sai naistemaadluse raskekaalus hõbeda.
