EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat

Eesti maadlejad jõudsid EM-il viimati medalini 2022. aastal Budapestis, kui Epp Mäe sai naistemaadluse raskekaalus hõbeda.

Ainsa Eesti naismaadlejana koondisesse kuuluv Viktoria Vesso võistleb kaalukategoorias kuni 62 kilogrammi, mille võistluspäevad on 23.-24. aprillil.

Tuleval nädalal toimuvatele maadluse Euroopa meistrivõistlusele sõidab kolm Eesti maadlejat: Heiki Nabi, Richard Karelson ja Viktoria Vesso.

